/पाकिस्तान के हाथ से निकला PoK? मुजफ्फराबाद में इंटरनेट बंद, सड़कों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी भिड़ंत

पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक बने हुए हैं. मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है. वहीं रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के दौरान पुलिस द्वारा फायरिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें सामने आई हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है.
पीओके में सरकार विरोधी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं. प्रदर्शनकारी इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं और सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रशासन ने लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं. कई इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं.
वहीं रावलाकोट से सामने आए वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे. हालात बेकाबू होने पर पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने की भी खबर है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं. घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है.
सूत्रों के मुताबिक कई क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लागू किए गए हैं और लोगों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जा रही है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं. गौरतलब है कि JAAC लंबे समय से बिजली दरों, महंगाई, आटे की कीमतों और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाता रहा है. अब संगठन पर प्रतिबंध और आगामी चुनावों से पहले बढ़ी राजनीतिक गतिविधियों ने पीओके के माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है.