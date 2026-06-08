Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पाकिस्तान के हाथ से निकला PoK? मुजफ्फराबाद में इंटरनेट बंद, सड़कों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी भिड़ंत

पाकिस्तान के हाथ से निकला PoK? मुजफ्फराबाद में इंटरनेट बंद, सड़कों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी भिड़ंत

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जबकि सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं. बढ़ते विरोध, सेना की तैनाती और क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जानिए PoK में आखिर क्या हो रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी.

Written ByRajat VohraEdited By:Ravindra Singh
Published: Jun 08, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:48 PM IST
पाकिस्तान के हाथ से निकला PoK? मुजफ्फराबाद में इंटरनेट बंद, सड़कों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी भिड़ंत
Image Credit: Zee News

About the Author

Rajat Vohra

Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौतीपूर्ण रहीं बल्कि सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनीं. रजत ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. इनमें अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से पहले और बाद के हालात, नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर जमीनी हकीकत, आतंकवादी हमले, मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन्स शामिल हैं.

हाल के समय में भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया है, जैसे “ऑपरेशन सिंदूर”, विभिन्न इलाकों में हुए आतंकी हमले, सीमावर्ती गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बादल फटना (क्लाउड बर्स्ट) और उससे प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी रिपोर्टिंग और जम्मू बाढ़. इस दौरान रिपोर्टिंग के अनुभव ने रजत को एक जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकार के रूप में और मजबूत किया है. पत्रकारिता के अलावा रजत रचनात्मक लेखन का भी शौक रखते हैं. कविता और लघु कथाएं लिखना तथा क्रिकेट खेलना रजत का प्रमुख शौक है, जो पेशेवर जीवन के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरिद्वार: 25 दिनों की मशक्कत के बाद सुलझी 'ब्लाइंड मर्डर' की गुत्थी, आरोपी गिरफ्तार
haridwar news4 min ago
2
nuclear energy15 min ago
3
Weekly Employment16 min ago
4
चांदी का भाव19 min ago
5
Samsung40 min ago