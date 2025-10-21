Advertisement
trendingNow12969817
Hindi Newsदेश

पाकिस्तान ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, भारतीय एजेंसियों ने बनाया ऐसा प्लान, एक भी नहीं बचेगा

Pakistan news: आईएसआई पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हर हाल में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है. जिसके लिए वो अपने हर संभव हथकंडे अपना रही है. कई आतंकी संगठन खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा हैं. इनमें बीकेआई, खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, खालिस्तान टाइगर फोर्स समेत कई नाम शामिल हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, भारतीय एजेंसियों ने बनाया ऐसा प्लान, एक भी नहीं बचेगा

ISI picks Babbar Khalsa to lead unified terror networ: पंजाब और आस-पास जहां संभव हो वहां आतंकवाद के तार फैलाने के लिए पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) की नापाक सांठगांठ और साजिश का भंडाफोड़ भारतीय एजेंसियों ने किया है. पंजाब पुलिस जहां एक ओर नशीली दवाओं की तस्करी और ड्रोन गतिविधियों पर लगाम लगाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर चिंता की बात ये सामने आई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बब्बर खालसा के जरिए भारत विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाने जा रही है. 

भारत के खिलाफ 41 'राक्षस'

आईएसआई पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हर हाल में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है. जिसके लिए वो अपने हर संभव हथकंडे अपना रही है. कई आतंकी संगठन खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा हैं. इनमें बीकेआई, खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, खालिस्तान टाइगर फोर्स आदि शामिल हैं. ऐसे करीब कुल 41 प्रतिबंधित समूह हैं, जिनमें कुछ इस मुद्दे से सहानुभूति रखते हैं, तो तमाम हिंसक तरीकों से इस मुद्दे को उठाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया? शहबाज शरीफ के सीने पर सांप लोट गए! देखिए Video

पंजाब को अंशात करने की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए आईएसआई को लगा कि इन सभी समूहों को अलग-अलग काम करने देने के बजाए एक बैनर के नीचे संगठित रूप से भारत विरोधी काम करवाना चाहिए. इसलिए, उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल को बाकी संगठनों का सरगना बनाकर लीड रोल में आगे किया है, माना जा रहा है कि बाकी समूह उसकी छत्रछाया में काम कर सकते हैं.

बीकेआई को क्यों बनाया सरगना?

बीकेआई की भारत के पंजाब से लेकर विदेशों तक मज़बूत पकड़ है. बीकेआई तमाम गैंगस्टरों के नेटवर्क के साथ ऑपरेट करता है, जो खालिस्तान आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है. ये गैंगस्टर ही फंड का इंतजाम करते हैं. इसके लिए बीकेआई बाकायदा चुने गए लोगों का इंतजाम कराती है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं.

पाकिस्तानी साजिश फेल हो रही

बीकेआई के गैंगस्टरों के साथ करीबी रिश्ते हैं. हाल के दिनों में, आईएसआई की मदद से बीकेआई ने पंजाब में अपने ड्रोन अभियानों में इजाफा कराया है. इनके जरिए पंजाब में ड्रग्स और गोला-बारूद की तस्करी कराई जा रही है. ड्रग्स के कारोबार से होने वाली कमाई का उपयोग केवल आंदोलन के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है. बीकेआई का भर्ती अभियान लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि पंजाब में बहुत कम लोग इस विचारधारा से जुड़ते हैं. राज्य के बुजुर्ग भी 1980 के दशक की हिंसा से तंग आकर बच्चों को इस ऐसे आंदोलन से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं.

कई देशों में बैन बीकेआई

बीकेआई ने जिस तरह पाकिस्तान, कनाडा, पंजाब, जर्मनी और ब्रिटेन में अपने सारे संसाधनों को एक्टिव किया है उसने भारतीय एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. बताते चलें कि बीकेआई कनाडा, भारत, यूरोपीय संघ, जापान, मलेशिया, अमेरिका और ब्रिटेन में प्रतिबंधित संस्था है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

ISIBKI

Trending news

बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
Last mughal emperor in India
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण
Jammu and Kashmir
श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण