पाकिस्तान ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, भारतीय एजेंसियों ने बनाया ऐसा प्लान, एक भी नहीं बचेगा

Pakistan news: आईएसआई पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हर हाल में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है. जिसके लिए वो अपने हर संभव हथकंडे अपना रही है. कई आतंकी संगठन खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा हैं. इनमें बीकेआई, खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, खालिस्तान टाइगर फोर्स समेत कई नाम शामिल हैं.
ISI picks Babbar Khalsa to lead unified terror networ: पंजाब और आस-पास जहां संभव हो वहां आतंकवाद के तार फैलाने के लिए पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) की नापाक सांठगांठ और साजिश का भंडाफोड़ भारतीय एजेंसियों ने किया है. पंजाब पुलिस जहां एक ओर नशीली दवाओं की तस्करी और ड्रोन गतिविधियों पर लगाम लगाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर चिंता की बात ये सामने आई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बब्बर खालसा के जरिए भारत विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाने जा रही है.
भारत के खिलाफ 41 'राक्षस'
आईएसआई पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हर हाल में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है. जिसके लिए वो अपने हर संभव हथकंडे अपना रही है. कई आतंकी संगठन खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा हैं. इनमें बीकेआई, खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, खालिस्तान टाइगर फोर्स आदि शामिल हैं. ऐसे करीब कुल 41 प्रतिबंधित समूह हैं, जिनमें कुछ इस मुद्दे से सहानुभूति रखते हैं, तो तमाम हिंसक तरीकों से इस मुद्दे को उठाते हैं.
पंजाब को अंशात करने की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए आईएसआई को लगा कि इन सभी समूहों को अलग-अलग काम करने देने के बजाए एक बैनर के नीचे संगठित रूप से भारत विरोधी काम करवाना चाहिए. इसलिए, उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल को बाकी संगठनों का सरगना बनाकर लीड रोल में आगे किया है, माना जा रहा है कि बाकी समूह उसकी छत्रछाया में काम कर सकते हैं.
बीकेआई को क्यों बनाया सरगना?
बीकेआई की भारत के पंजाब से लेकर विदेशों तक मज़बूत पकड़ है. बीकेआई तमाम गैंगस्टरों के नेटवर्क के साथ ऑपरेट करता है, जो खालिस्तान आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है. ये गैंगस्टर ही फंड का इंतजाम करते हैं. इसके लिए बीकेआई बाकायदा चुने गए लोगों का इंतजाम कराती है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं.
पाकिस्तानी साजिश फेल हो रही
बीकेआई के गैंगस्टरों के साथ करीबी रिश्ते हैं. हाल के दिनों में, आईएसआई की मदद से बीकेआई ने पंजाब में अपने ड्रोन अभियानों में इजाफा कराया है. इनके जरिए पंजाब में ड्रग्स और गोला-बारूद की तस्करी कराई जा रही है. ड्रग्स के कारोबार से होने वाली कमाई का उपयोग केवल आंदोलन के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है. बीकेआई का भर्ती अभियान लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि पंजाब में बहुत कम लोग इस विचारधारा से जुड़ते हैं. राज्य के बुजुर्ग भी 1980 के दशक की हिंसा से तंग आकर बच्चों को इस ऐसे आंदोलन से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं.
कई देशों में बैन बीकेआई
बीकेआई ने जिस तरह पाकिस्तान, कनाडा, पंजाब, जर्मनी और ब्रिटेन में अपने सारे संसाधनों को एक्टिव किया है उसने भारतीय एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. बताते चलें कि बीकेआई कनाडा, भारत, यूरोपीय संघ, जापान, मलेशिया, अमेरिका और ब्रिटेन में प्रतिबंधित संस्था है.
