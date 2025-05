45 साल से आतंकियों को तैयार कर रहा PAK... डेलिगेशन रवाना होने से पहले क्या बोले कांग्रेस नेता

Manish Tiwari statement: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है. सुप्रिया सुले के नेतृत्व में रवाना हो रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 45 सालों से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को तैयार कर रहा है. शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक साजिश का ताना बाना बुना है जिसे हमने कई बार नाकाम किया. लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए.

पाकिस्तान की असलियत उजागर ..

तिवारी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का मकसद यही है कि अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की असलियत को उजागर किया जाए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बन चुका है. अगर समय रहते उस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में यह पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है.

भारत को चुप नहीं बैठना

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हें भारत भेजता है. उसे कई बार चेतावनी दी गई है लेकिन उसने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया. तिवारी के मुताबिक अब भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करना चाहिए.

#WATCH | Delhi: Congress MP Manish Tewari, who is part of the all-party delegation led by NCP (SCP) MP Supriya Sule, says, "For the last 45 years, Pakistan has been promoting terrorism against India. We all are going to different countries and exposing the conspiracy of Pakistan… pic.twitter.com/4HcslCjbEk

— ANI (@ANI) May 24, 2025