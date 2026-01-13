Advertisement
8 आतंकी कैंप अब भी एक्टिव, हरकत हुई तो होगी जवाबी कार्रवाई; आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी

8 आतंकी कैंप अब भी एक्टिव, हरकत हुई तो होगी जवाबी कार्रवाई; आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी

Indian Army: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:24 PM IST
General Upendra Dwivedi: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. जनरल द्विवेदी ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं, जिनमें से 6 नियंत्रण रेखा (LoC) के पास और 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर स्थित हैं. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई उकसावे की कार्रवाई की तो भारतीय सेना तत्परता से जवाबी कार्रवाई करेगी.

न्यूक्लियर मुद्दे पर पाकिस्तान से नहीं हुई कोई चर्चा: जनरल द्विवेदी 

जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया और सेना की पारंपरिक ऑपरेशन्स की क्षमता को मजबूत किया. उन्होंने यह भी कहा कि सेना की पूरी तैयारी है और अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है. इस दौरान, जनरल द्विवेदी ने न्यूक्लियर बयानबाजी पर भी अपनी बात रखी. आर्मी चीफ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि डीजीएमओ (DGMO) की बातचीत में न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी और पाकिस्तान के नेताओं या आम जनता द्वारा दिए गए बयान उनकी ओर से थे. 

इस दौरान जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि सेना द्वारा की गई कार्रवाई जम्मू और कश्मीर में पारंपरिक ऑपरेशन्स के तहत थी और ऑपरेशन का उद्देश्य पारंपरिक स्थान को बढ़ाना था. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लगभग 100 जवानों को मार गिराया गया और अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की होती तो सेना पूरी तरह से जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार थी.

ड्रोन तकनीक पर सेना का फोकस: जनरल द्विवेदी

जनरल द्विवेदी ने भारतीय सेना की तकनीकी प्रगति पर भी बात की. उन्होंने बताया कि सेना ने खुद ही बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने का निर्णय लिया है और प्रत्येक कमांड के पास 5000 ड्रोन बनाने की क्षमता है. उन्होंने यह भी कहा कि सेना ने 100 किलोमीटर तक रेंज वाले ड्रोन का टेस्ट किया है और आने वाले समय में इसकी रेंज को और बढ़ाने का लक्ष्य है. सेना प्रमुख ने रॉकेट और मिसाइलों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि सेना एक रॉकेट मिसाइल फोर्स की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और चीन ने रॉकेट फोर्स बनाई है और अब भारत के लिए भी ऐसी फोर्स का गठन जरूरी है.

जनरल द्विवेदी ने बताया कि सेना ने 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और आने वाले समय में 150 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम पर काम किया जाएगा. साथ ही, सेना ने प्रलय और ब्रह्मोस मिसाइलों के विकास पर भी जोर दिया है जो भारतीय सेना की शक्ति को और मजबूत करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि यह पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाइयों का प्रभावी और सुनियोजित जवाब था. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय सेना किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का डटकर जवाब देगी और भविष्य में किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

General Upendra DwivediIndian Army

