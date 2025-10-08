'अमेरिका अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर...', पाक को AIM-120 C मिसाइल देने पर बोले जीडी बख्शी

US-Pakistan Defense Ties: अमेरिका ने पाकिस्तान वायु सेना (PAF) को उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है. पाकिस्तान को उन्नत अमेरिकी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलने की खबरों पर मेजर जनरल जीडी बख्शी (सेवानिवृत्त) ने कहा कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू बेड़े में पहले से ही दृश्य सीमा से परे कुछ AIM-120 C हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने हमारे मिग-21 से भिड़ंत के दौरान किया था जिसके कारण विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र मिला था.

#WATCH | Gurugram, Haryana: On reports of Pakistan receiving advanced US air-to-air missiles, Maj Gen (Dr)GD Bakshi (Retd.) says, "Pakistan's F-16 fighter fleet already has some AIM-120 C air-to-air missiles beyond visual range, which they used when they clashed with our MiG-21,… pic.twitter.com/JZWtDAI8Jj — ANI (@ANI) October 8, 2025

मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि उस समय हमारे पास BVR नहीं थे और हम पुरानी हवाई लड़ाई की रणनीति पर निर्भर थे, जिससे हमें नुकसान हुआ. हालांकि, अब हमारे पास अत्यधिक प्रभावी BVR हैं यह एक महत्वपूर्ण अंतर है. यह आमने-सामने की लड़ाई में निर्णायक हो जाती है, क्योंकि रडार आपको दृश्य सीमा से परे भी पहचान सकता है और मार गिरा सकता है, भले ही आप उसे देख न पाएं. इसलिए BVR रेंज का होना बहुत जरूरी है. हमारे पास आकाश 1, आकाश 2 और अब आकाश 3 भी हैं, जिनकी रेंज 300-400 किलोमीटर होगी. लेकिन इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर है. वह न केवल पाकिस्तान को ये मिसाइलें बेच रहा है, बल्कि सऊदी अरब को भी. इसके अलावा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते को देखते हुए यह संभव है कि सऊदी अरब किसी संघर्ष के दौरान इनमें से कुछ मिसाइलें पाकिस्तान को सौंप दे. हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी.