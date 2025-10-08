Advertisement
trendingNow12953237
Hindi Newsदेश

'अमेरिका अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर...', पाक को AIM-120 C मिसाइल देने पर बोले जीडी बख्शी

Pakistan Air Force: अमेरिका ने पाकिस्तान को उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत के लिए संभावित सुरक्षा खतरे को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इस बीच, मेजर जनरल जीडी बख्शी (सेवानिवृत्त) ने कहा कि पाकिस्तान के पास पहले से ही कुछ AIM-120C मिसाइलें हैं, जो उन्होंने भारत के साथ 2019 के संघर्ष के दौरान इस्तेमाल की थीं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

 US-Pakistan Defense Ties: अमेरिका ने पाकिस्तान वायु सेना (PAF) को उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है. पाकिस्तान को उन्नत अमेरिकी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलने की खबरों पर मेजर जनरल जीडी बख्शी (सेवानिवृत्त) ने कहा कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू बेड़े में पहले से ही दृश्य सीमा से परे कुछ AIM-120 C हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने हमारे मिग-21 से भिड़ंत के दौरान किया था जिसके कारण विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र मिला था. 

 

 

मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि उस समय हमारे पास BVR नहीं थे और हम पुरानी हवाई लड़ाई की रणनीति पर निर्भर थे, जिससे हमें नुकसान हुआ. हालांकि, अब हमारे पास अत्यधिक प्रभावी BVR हैं यह एक महत्वपूर्ण अंतर है. यह आमने-सामने की लड़ाई में निर्णायक हो जाती है, क्योंकि रडार आपको दृश्य सीमा से परे भी पहचान सकता है और मार गिरा सकता है, भले ही आप उसे देख न पाएं. इसलिए BVR रेंज का होना बहुत जरूरी है. हमारे पास आकाश 1, आकाश 2 और अब आकाश 3 भी हैं, जिनकी रेंज 300-400 किलोमीटर होगी. लेकिन इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर है. वह न केवल पाकिस्तान को ये मिसाइलें बेच रहा है, बल्कि सऊदी अरब को भी. इसके अलावा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते को देखते हुए यह संभव है कि सऊदी अरब किसी संघर्ष के दौरान इनमें से कुछ मिसाइलें पाकिस्तान को सौंप दे. हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

US-Pakistan Defense Ties

Trending news

मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा
Supreme Court News
मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला