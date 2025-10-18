Advertisement
trendingNow12966505
Hindi Newsदेश

पाकिस्‍तान की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा है मुलम्‍मा; ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का विस्फोटक बयान

Tony Abbott on US PAK Army ties: आतंकवाद को लेकर पाकिस्तानी फौज और अमेरिकी जनरलों के गठजोड़ के बारे में सवाल पूछे जाने पर एबॉट ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इतना सहयोग किया कि लादेन को छिपाए रखा. ट्रंप मुनीर के साथ लंच जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अमेरिका को दहलाने वाले ओसामा बिन लादेन कहा मिला था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्‍तान की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा है मुलम्‍मा; ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का विस्फोटक बयान

Tony Abbott : पाकिस्तान का डीएनए सैन्य समाज का है, जिसमें कट्टरपंथी इस्लामिक प्रवृत्ति हावी है, जबकि भारत इससे अलग है. ये कहना है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट का जिन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर धोया. एबॉट ने इस्लामाबाद से अपनी सियासी दुकान चलाने वालों और अमेरिका दोनों को ये याद दिलाया कि कैसे अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन सालों तक एबटाबाद में छिपा रहा.

आतंकवाद पर अमेरिकी सेना-पाकिस्तान फौज एक 

आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के बारे में शीर्ष अमेरिकी जनरलों के बयानों के बारे में पूछे जाने पर एबॉट ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इतना सहयोग किया कि उसने ओसामा बिन लादेन को करीब दस सालों तक अपने यहां छिपाए रखा. उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग हैं, जिनके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन वहां की व्यवस्था सैन्य है और उसमें कट्टर इस्लामी प्रभाव है. दूसरी ओर, भारत पूरी तरह अलग है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- अफगानिस्तान ने ठोका तो सऊदी ने दिया 'धोखा'! 'NATO' जैसी डील का क्या हुआ? 

ये भी पढे़ं- टाइगर अभी जिंदा है! TTP चीफ नूर वली ने PAK को धमकाया, भारत के लिए क्या कहा?

एबॉट ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जहां संभव हो, काम करना चाहिए, लेकिन उसे यह समझना होगा कि उसके सच्चे दोस्त कौन हैं. एबॉट ने कहा, अमेरिका के हित पाकिस्तान की तुलना भारत के साथ मजबूत दोस्ती में छिपे हैं.

ये भी पढ़ें- सीमापार से आ रही कुत्ते के रोने, भूतों की आवाज; डर के भाग रहे लोग 

चीन को पीछे छोड़ देगा भारत 

भारत को उभरती हुई महाशक्ति बताते  हुए एबॉट ने कहा 21वीं सदी भारत की उतनी ही होगी जितनी चीन की. उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अगले 40-50 वर्षों में स्वतंत्र विश्व के नेता बन सकते हैं. जब मैं प्रधानमंत्री था तब से कह रहा हूं कि भारत लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा. मेरी बात सच साबित हुई. भारत के प्रधानमंत्री अगले 40-50 वर्षों में एक स्वतंत्र विश्व के नेता बनने की संभावना रखते हैं.

नस्लीय हमले गलत

एबॉट ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ बढ़ते नस्लीय हमलों पर चिंता जताते हुए कहा, बीते कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड संख्या में अप्रवासन हुआ है. एक पहलू ये है कि हम मूल वजह पर फोकस करें, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है. मेलबर्न में ज्यादा अपराध हो रहे हैं. कुछ विदेशी गैंग एक्टिव हैं, जिनसे विक्टोरिया पुलिस निपट रही है. समय आ गया है कि पुलिस एक बार फिर सड़कों पर उतरे.

मैं मोदी फैन:एबॉट

एबॉट ने कहा कि व्यापक विश्व के लिए इस संकटपूर्ण समय में यह महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत अपनी मित्रता को आगे बढ़ाएं, जो गहरी है और लगातार मजबूत होती जा रही है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. मुझे लगता है कि वह एक परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री रहे हैं और वह एक विशाल ऐतिहासिक शख्सियत हैं.' (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Tony abott

Trending news

हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत