Tony Abbott : पाकिस्तान का डीएनए सैन्य समाज का है, जिसमें कट्टरपंथी इस्लामिक प्रवृत्ति हावी है, जबकि भारत इससे अलग है. ये कहना है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट का जिन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर धोया. एबॉट ने इस्लामाबाद से अपनी सियासी दुकान चलाने वालों और अमेरिका दोनों को ये याद दिलाया कि कैसे अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन सालों तक एबटाबाद में छिपा रहा.

आतंकवाद पर अमेरिकी सेना-पाकिस्तान फौज एक

आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के बारे में शीर्ष अमेरिकी जनरलों के बयानों के बारे में पूछे जाने पर एबॉट ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इतना सहयोग किया कि उसने ओसामा बिन लादेन को करीब दस सालों तक अपने यहां छिपाए रखा. उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग हैं, जिनके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन वहां की व्यवस्था सैन्य है और उसमें कट्टर इस्लामी प्रभाव है. दूसरी ओर, भारत पूरी तरह अलग है.

एबॉट ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जहां संभव हो, काम करना चाहिए, लेकिन उसे यह समझना होगा कि उसके सच्चे दोस्त कौन हैं. एबॉट ने कहा, अमेरिका के हित पाकिस्तान की तुलना भारत के साथ मजबूत दोस्ती में छिपे हैं.

चीन को पीछे छोड़ देगा भारत

भारत को उभरती हुई महाशक्ति बताते हुए एबॉट ने कहा 21वीं सदी भारत की उतनी ही होगी जितनी चीन की. उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अगले 40-50 वर्षों में स्वतंत्र विश्व के नेता बन सकते हैं. जब मैं प्रधानमंत्री था तब से कह रहा हूं कि भारत लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा. मेरी बात सच साबित हुई. भारत के प्रधानमंत्री अगले 40-50 वर्षों में एक स्वतंत्र विश्व के नेता बनने की संभावना रखते हैं.

नस्लीय हमले गलत

एबॉट ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ बढ़ते नस्लीय हमलों पर चिंता जताते हुए कहा, बीते कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड संख्या में अप्रवासन हुआ है. एक पहलू ये है कि हम मूल वजह पर फोकस करें, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है. मेलबर्न में ज्यादा अपराध हो रहे हैं. कुछ विदेशी गैंग एक्टिव हैं, जिनसे विक्टोरिया पुलिस निपट रही है. समय आ गया है कि पुलिस एक बार फिर सड़कों पर उतरे.

मैं मोदी फैन:एबॉट

एबॉट ने कहा कि व्यापक विश्व के लिए इस संकटपूर्ण समय में यह महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत अपनी मित्रता को आगे बढ़ाएं, जो गहरी है और लगातार मजबूत होती जा रही है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. मुझे लगता है कि वह एक परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री रहे हैं और वह एक विशाल ऐतिहासिक शख्सियत हैं.' (IANS)