PIB FACT CHECK: अब पाकिस्तान ने उगला झूठ का जहर, बोला- भारत ने Northern कमांड के कमांडर को हटाया, हो गया पर्दाफाश

MV Suchindra Kumar: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का खौफ सारी दुनिया देख रही है. भारत की तरफ अभी तक कोई भी सख्त एक्शन ना लिए जाने के बावजूद पाकिस्तानी सरकार, फौज, मीडिया और अवाम पूरी तरह बौखलाई हुई है. तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत उन्होंने भारत को लेकर तरह-तरह की गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं. पिछले कई दिनों भारतीय सेना के एक अफसर को लेकर पाकिस्तान लगातार अफवाहें फैला रहा है.

पाकिस्तानी मीडिया और खासकर कुछ प्रो-पाकिस्तानी अकाउंट्स ने यह झूठ फैलाया कि लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है. हालांकि अब भारत सरकार की तरफ पाकिस्तान के इस झूठ से पर्दा उठा दिया गया है. भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के फैक्ट-चेक यूनिट ने इन अफवाहों को पूरी तरह से गलत और झूठा करार दिया है.

Several pro-Pakistan social media accounts falsely claim that Northern Commander Lt Gen Suchindra Kumar has been removed from his post after the Pahalgam incident#PIBFactCheck

The claims being made in these posts are #fake

Lt. Gen MV Suchindra Kumar is attaining… pic.twitter.com/MogYJABl1Z

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 30, 2025