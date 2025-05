'कश्मीर अंदरूनी मुद्दा, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, PoK खाली करे पाकिस्तान', भारत की दो टूक

MEA Press Confrence: ऑपरेशन के सिंदूर की सफलता के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि हमारा लंबे अरसे से यही पक्ष रहा है कि जम्मू -कश्मीर से जुड़े मामले पर भारत -पाकिस्तान आपस में ही बातचीत करेंगे. किसी के मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है. ये भारत की तरफ से किया गया जोरदार हमले का नतीजा ही था कि पाकिस्तान ने सीजफायर का प्रस्ताव भेजा. जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत ही होगी. इस स्टैंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है और लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है.

उन्होंने कहा, 'हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा. इस घोषित नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है.'

#WATCH | Delhi: On US President Donald Trump and trade, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "From the time Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US… pic.twitter.com/iBAoLpg8n5

— ANI (@ANI) May 13, 2025