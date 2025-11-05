Advertisement
DNA: गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग

गोवा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, एक दुकान के LED डिस्प्ले बोर्ड पर बार-बार पाकिस्तान जिदाबाद का संदेश दिखाए जाने से हड़कंप मच गया. लोगों का कहना है कि इस तरह का संदेश न केवल देशविरोधी मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:24 PM IST
DNA: गोवा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक दुकान के LED डिस्प्ले बोर्ड पर बार-बार ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ का संदेश दिखाए जाने से हड़कंप मच गया. मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. जानकारी के अनुसार, यह घटना गोवा के एक बीच क्षेत्र की है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. लोगों का कहना है कि इस तरह का संदेश न केवल देशविरोधी मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा है. गौरतलब है कि एक ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहीं भारत में ऐसे नारे चलना कई सवाल खड़े करता है. स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि यह संदेश जानबूझकर चलाया गया या किसी तकनीकी छेड़छाड़ (हैकिंग) का नतीजा था. 

 

 

आइए समझते हैं कि खूबसूरत बीच के लिए विख्यात गोवा तक पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच का प्रदूषण कैसे पहुंचा. कैसे ये दूषित सोच प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर गोवा में वैचारिक प्रदूषण फैला रही है. एक दुकान के LED डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर पाकिस्तान की प्रशंसा वाला नारा दिखाई दिया इतना ही नहीं पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह भी बना हुआ है. दुकान के सामने सड़क पर लोगों की भीड़ है. जिसने भी डिस्प्ले बोर्ड पर पाकिस्तान की प्रशंसा वाला नारा देखा पहली नजर में उसे भरोसा नहीं हुआ. फिर लोग रुक कर इसे देखते रहे. ये वीडियो उत्तर गोवा के बागा अरपोरा का है. शराब की दुकान के LED डिस्प्ले बोर्ड पर पाकिस्तान को जिंदाबाद बताने वाले स्लोगन चल रहा था. सिर्फ इतना ही नहीं था. स्थानीय लोगों ने दुकानदार को डिस्प्ले बोर्ड बंद करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया है. जी हां ये जानकर भी कि पाकिस्तान की प्रशंसा वाला नारा चल रहा है उसने डिस्प्ले बोर्ड को बंद करने से इनकार कर दिया. पुलिस से शिकायत हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और LED डिस्पले बोर्ड को बंद कराया गया. जिस दुकान के बोर्ड पर पाकिस्तान का नारा चल रहा था उसका मालिक पाकिस्तान से माइग्रेट कर भारत आय़ा था. जब पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि ये सिस्टम रिमोट से कंट्रोल होता है. सिस्टम को हैक कर पाकिस्तान की प्रशंसा की गई. हैकिंग हो सकती है. लेकिन दुकानदार की सफाई पर शक है. वो इसलिए क्योंकि लोगों की शिकायत के बाद भी उसने बोर्ड को बंद नहीं किया था. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की टेक्निकल टीम हैकिंग के आरोपों की जांच कर रही है.

बता दें, गोवा में 2018 में बीजेपी की वेबसाइट को हैक कर यही नारा लिखा गया था. इसलिए गोवा के सीएम ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है. बोर्ड लगाने के लिए इजाजत नहीं ली गई थी. ये साधारण भूल नहीं है. ये सिर्फ बोर्ड पर गलती से पाकिस्तान की प्रशंसा नहीं है. ये भारतीय राष्ट्र की भावना पर अटैक है. गोवा में सिर्फ देश से नहीं विदेश से भी टूरिस्ट आते हैं. ऐसे में यहां पाकिस्तान प्रेमी टोली की मैजूदगी का प्रमाण खतरे का संकेत हैं. पाकिस्तान की सार्वजनिक प्रशंसा के पीछे दुकान मालिक का पाकिस्तान प्रेम है या सचमुच ये हैकिंग की साजिश है. जांच के बाद गोवा को पाकिस्तान प्रेम के जहर से दूषित करनेवालों के खिलाफ सख्त कर्रवाई भी होनी चाहिए.

मुनीर की आतंकी फौज के खिलाफ जेन जी का आंदोलन 

दो दुकानों पर पाकिस्तान की प्रशंसा वाले नारे डिस्पले होना गलती नहीं है. इसके पीछे जरूर साजिश है. वैसे गोवा में पाकिस्तानी प्रशंसा के नारे पर हर्षित होने वाली पाकिस्तान प्रेमियों को अब ये बात शूल की तरह चुभेगी. बता दें, गोवा से 1300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से कई तस्वीरें सामने आई हैं. ये पाकिस्तान के हालात को बयान करती सच्ची तस्वीर है. मुजफ्फराबाद की सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद चल रहा है. यहां Gen Z मुनीर की कठपुतली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है. मुनीर की आतंकी फौज के खिलाफ जेन जी के इस आक्रोश की वजह आइए समझते है.

 

जानकारी के अनुसार, छात्र यूनिवर्सिटी की बढ़ी हुई फीस कम करने और परीक्षा में नंबर देने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाने की मांग कर रहे थे. यूनिवर्सिटी की फीस करीब 300% तक बढ़ा दी गई है. फीस एक दो प्रतिशत नहीं पूरे 300 प्रतिशत बढ़ाई गई थी. इतना ही नहीं ई मार्किंग के बहाने 10 हजार से ज्यादा छात्रों को फेल कर दिया गया है. पीओके में 64 प्रतिशत युवा पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. अब फीस बढ़ाने से पढ़ाई का संकट भी खड़ा हो गया. जेन जी की मांग जायज थी. लेकिन पाकिस्तान में सही बात कहना ही अपराध है. तो जेन जी की जायज मांग को दबाने और उन्हें डराने के लिए पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के गुंडों ने फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में एक छात्र घायल हो गया. जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जेन जी का गुस्सा सड़क पर दिखा. आगजनी हुई, टायर जलाए गए, दुकानें फूंक दी गई. अब पीओके में बुक को बूट और बुलेट से कुचलने की तैयारी हो रही है. लेकिन छात्रों के इस प्रदर्शन ने मुनीर और शहबाज को डरा दिया है. क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को डर है कि Gen Z का प्रोटेस्ट PoK से निकलकर पंजाब, सिंध पहुंच सकता है. और ऐसा हुआ तो शहबाज सरकार का तख्तापलट हो सकता है. और फेल्ड मार्शल मुनीर की कुर्सी भी जा सकती है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

