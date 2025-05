गरीब पाकिस्तान को रोज ललकार रहे औवैसी... इस बार सबक सिखाने के साथ दे डाली बड़ी चेतावनी

Pakistan So Poor Asaduddin Owaisi Remark : पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद युद्ध की बयानबाजी को लेकर पाकिस्तानी नेताओं पर अपने ताजा हमले में एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लताड़ लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जो लोग बकवास कर रहे हैं, वे इस्लाम को नहीं जानते हैं. अगर जानते होते तो ऐसा गुनाह ए अजीम नहीं करते.'

पहलगाम को याद किया और पाकिस्तान को कोसा

पहलगाम आतंकी हमला का जिक्र करते हुए बिहार के बहादुरगंज की जनसभा संबोधित करते हुए कहा, 'हिमांशी के पति को उनकी शादी के 6 दिन बाद ही इन आतंकवादियों ने मार डाला. उन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी और फिर भी, अपने दुख में भी, उसने व्यक्त किया कि वह नहीं चाहती कि इस त्रासदी के कारण हमारे देश में मुसलमानों या कश्मीरियों के प्रति नफरत पैदा हो. मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार उसके शब्दों को याद रखेगी. नफरत फैलाने वाले वही लोग हैं जो आतंकवादियों को संतुष्टि देते हैं. यह समय है कि भारत एकजुट हो और डर या पूर्वाग्रह से विभाजित न हो, बल्कि एक साथ ताकत के साथ, आतंकवादी ताकतों को हराने के लिए.'

VIDEO | Pahalgam terror attack: AIMIM chief Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) while addressing a public rally in Bahadurganj, Bihar, says, "Himanshi’s husband was killed by these terrorists just six days after their wedding. They devastated our daughter's life, and yet, even in her… pic.twitter.com/MvDnU422Qh

— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2025