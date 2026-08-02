/पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती धमाका, पुलिस को बनाया गया निशाना, 14 की मौत

Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार ( 2 अगस्त 2026) को एक पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ है. इस हमले में पुलिस को निशाना बनाया गया. हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि इस बम विस्फोट में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 15 से ज्यादा घायल हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के पुलिस चीफ मोहम्मद उमर ने बताया कि यह विस्फोट स्वात घाटी के काबल कस्बे में तब हुआ, जब कुछ लोकल युवाओं का एक ग्रुप पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा था. बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन स्वात के लोकल ट्राइबल काउंसिल अमन जिरगा की ओर से आयोजित की गई थी. इस दौरान लोग तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए क्षेत्र में शांति की मांग कर रहे थे. यहां पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा स्थिति में गिरावट आई है. धमाके से प्रदर्शनकारियों में अफरा-तफरी मच गई.
मोहम्मद ओमर के मुताबिक, इन्वेस्टिगेटर्स ने विस्फोट वाली जगह से एक कटा हुआ सिर बरामद किया है, जिससे संदेह पैदा होता है कि विस्फोट किसी सुसाइड बॉम्बर की ओर से किया गया था. हालांकि, पुलिस ने कहा कि विस्फोट के सटीक नेचर की अभी जांच जारी है. विस्फोट को लेकर बचाव अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद 15 से ज्यादा घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कईयों को इलाज के लिए 'सैदू शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल' ले जाया गया.
रेस्क्यू 1122 के स्पोक्सपर्सन बिलाल अहमद फैजी ने पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' को बताया कि रेसक्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है. वहीं, सुरक्षा बल और आपातकालीन कर्मी घटनास्थल पर तैनात हैं. उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर और अधिक जानकारी जारी की जाएगी. हमले की जिम्मेदारी अभी किसी समूह की ओर से नहीं ली गई है.
बता दें कि अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले कुछ सालों में उग्रवादी हिंसा में तेजी आई है. यहां लगातार बम विस्फोटों और सशस्त्र हमलों में सुरक्षा बलों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों को अक्सर निशाना बनाया जाता है. क्षेत्र में लगातार उग्रवादी समूहों की सक्रियता बढ़ने के चलते पूरा इलाका खासतौर से स्वात जैसे जिले हाई अलर्ट पर हैं.