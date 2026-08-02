/पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती धमाका, पुलिस को बनाया गया निशाना, 14 की मौत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के पुलिस चीफ मोहम्मद उमर ने बताया कि यह विस्फोट स्वात घाटी के काबल कस्बे में तब हुआ, जब कुछ लोकल युवाओं का एक ग्रुप पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा था. बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन स्वात के लोकल ट्राइबल काउंसिल अमन जिरगा की ओर से आयोजित की गई थी. इस दौरान लोग तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए क्षेत्र में शांति की मांग कर रहे थे. यहां पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा स्थिति में गिरावट आई है. धमाके से प्रदर्शनकारियों में अफरा-तफरी मच गई.