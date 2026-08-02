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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती धमाका, पुलिस को बनाया गया निशाना, 14 की मौत

Pakistan Suicide Bombing: पड़ोसी देश पाकिस्तान से इन दिनों हमलों की बड़ी खबरें आ रही हैं. इस बीच यहां के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में एक और विस्फोट का मामला सामने आया है. इस आत्मघाती धमाके में पुलिस को निशाना बनाया गया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 02, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:42 PM IST
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती धमाका, पुलिस को बनाया गया निशाना, 14 की मौत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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