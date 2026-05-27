पाकिस्तान में 49 डिग्री तापमान, इधर भारत में गर्म हवाओं से हालत खराब पर गुजरात में हीटवेव क्यों नहीं?

मौसम विभाग ने कहा था कि 26 मई को ही मानसून दस्तक दे सकता है. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. IMD ने 4 दिन आगे या पीछे रहने की भी आशंका जताई थी. स्काईमेट के एक्सपर्ट महेश पलावत ने बताया है कि मानसून उसी हिसाब से आएगा. अभी पश्चिम विक्षोभ लद्दाख के ऊपर आ गया है. दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 28 मई को पहाड़ों पर आ जाएगा, जिसका असर उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में दिखाई देगा. चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और असम में बना हुआ है. 27 को हीटवेव बनी रहेगी, लेकिन 28 मई को दिल्ली और आसपास के इलाकों में राहत मिल सकती है.

यूपी के बांदा और ब्रह्मपुरी (विदर्भ) में 47.6 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है. खजुराहो में भी तापमान 47 डिग्री के ऊपर है. एक दर्जन से ज्यादा शहरों में तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे भीषण गर्मी महसूस हो रही है. हालांकि, पाकिस्तान का तापमान भारत से भी ज्यादा है. पाकिस्तान में 26 मई को पारा 49 डिग्री पर पहुंच गया और उसी तरफ से जो सूखी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली के कुछ इलाके हीटवेव से प्रभावित है.

गुजरात में हीटवेव क्यों नहीं?

क्या आप जानते हैं कि गुजरात में हीटवेव क्यों नहीं है? इसकी वजह दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से आ रही हवाएं इस राज्य को थोड़ी राहत प्रदान कर रही हैं.

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बारिश कहां और कब होगी?

महेश पलावत ने बताया है कि अगले दो दिनों तक उत्तर भारत में बारिश की कोई संभावना नहीं है. हो सकता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, बिहार के अररिया, भागलपुर, कटिहार, मधुबनी वाले इलाकों में बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश हो रही है. अगरतला, चेरापूंजा, सिलचर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पूर्णिया, शिलांग, भागलपुर आदि इलाकों में बारिश भी हुई है.

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