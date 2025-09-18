पाकिस्तान ने फिर शुरू किया भारत में 'आतंकवाद' का गंदा खेल, सीमा लांघने की फिराक में आतंकी, J&K के जंगल खंगालने उतरा सुरक्षा बल

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है. सुरक्षा बलों को मिले इनपुट के मुताबिक, 40 से ज्यादा आतंकवादी सीमा पार करने की तैयारी में हैं, जिसके चलते LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
रिपोर्टर- रजत वोहरा
ऑपरेशन सिंदूर से डरा पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की सरहद में हलचल करना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं. इस साल की बर्फबारी से पहले बड़ी संख्या में आतंकियों के भारतीय में घुसने की संभावना है. सुरक्षा बलों को मिले इनपुट के मुताबिक, 40 से ज्यादा आतंकवादी सीमा पार करने की तैयारी में हैं, जिसके चलते नियंत्रण रेखा (LOC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
हाल ही में पुंछ में हिजबुल मुजाहिदीन के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ. इसके बाद, आरएस पुरा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को मार गिराया, जिससे एक AK-47 राइफल मिली. साथ ही, अखनूर में गुब्बारे वाली साजिश का भी पर्दाफाश हुआ. ये सभी घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान लगातार नई-नई चालें चल रहा है.
आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी
सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 7 से 8 लॉन्च पैड एक्टिव हैं. यहां जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, TRF और PAFF जैसे आतंकी संगठनों के 40 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं. इन संगठनों के पास कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की कमी हो गई है, इसलिए वे पाकिस्तान में ही आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत भेज रहे हैं.
अक्टूबर से पहले सीमा लांघने की फिराक में आतंकी
विशेषज्ञों का कहना है कि ये आतंकी बर्फबारी से पहले घुसपैठ करना चाहते हैं. अक्टूबर से LOC के ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिससे सभी रास्ते बंद हो जाते हैं. यह बर्फ फरवरी तक रहती है, इसलिए उनके पास समय कम है. इन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर, पुंछ के कृष्णा घाटी, मेंढर सेक्टर, राजौरी के केरी, नौशेरा और सुंदरबनी जैसे इलाकों से हो सकती हैं.
सुरक्षा बल अलर्ट
सुरक्षा बलों द्वारा कठुआ के हीरानगर में संदिग्ध मोमेंट का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं. LOC और IB पर लगातार गश्त और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी घुसपैठ को सफल न होने दिया जाए. सुरक्षा बल इन सभी खतरों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और कड़ी चौकसी का इस्तेमाल कर रहे हैं.
