'चौधरी' बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से हमारा लेना-देना नहीं

Iran on Pakistan mediation Israel Iran war: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले एक महीने से चल रही जंग में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को एक बार फिर ईरान ने झटका दिया है. ईरान ने कहा कि जंग रोकने के लिए की जा रही पाकिस्तान की पहल उसकी खुद की अपनी है. वह उसमें भाग नहीं लेगा और न ही यूएस के साथ कोई सीधी बात करेगा. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान को मुंबई ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने भी री-पोस्ट किया.

'दुनिया ध्यान रखे कि जंग शुरू किसने की?'

अपने बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, 'कई देश युद्ध खत्म करने की अपील कर रहे हैं. हम उनकी अपील का स्वागत करते हैं लेकिन उन्हें यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि यह जंग शुरू किसने की है.'

युद्ध रोकने के पाकिस्तान के प्रयासों के बारे में प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि इससे ईरान का कोई वास्ता नहीं है. यह पहल पाकिस्तान ने अपने स्तर पर शुरू की है और ईरान इसमें भाग नहीं लेगा.

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'यूएस की डिप्लोमेसी लगातार ऊपर-नीचे झूल रही'

प्रवक्ता ने कहा कि जंग तभी रुक सकती है, जब दोनों पक्ष सच्चे मन से इसके लिए राजी हों. लेकिन यूएस एक और ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है और दूसरी ओर अपने मध्यस्थों के जरिए गैर-जरूरी और अतिवादी मांगें ईरान के सामने रख रहा है.

#Iran FM Spox: No direct US talks; only excessive, unreasonable demands via intermediaries.#US "diplomacy" flips constantly; our stance is clear. Pakistan's forums are their own; we didn't participate. Regional calls to end war are welcome, but remember who started it!#War pic.twitter.com/o9NDkZAAqN — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) March 30, 2026

यूएस की खिल्ली उड़ाते हुए ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि युद्धबंदी पर यूएस की डिप्लोमेसी लगातार ऊपर-नीचे झूल रही है. जबकि, ईरान की नीति इस बारे में क्लियर है. ईरान का मानना है कि जब तक दुश्मन मुल्क अपनी बमबारी नहीं रोकते, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, तब तक ईरान को पलटवार से रोकना संभव नहीं है.

ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा यूएस?

बताते चलें कि यूएस-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर धावा बोलकर उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, रक्षा मंत्री और आईआरजीसी मुखिया समेत शीर्ष नेतृत्व को एक ही झटके में मार गिराया था. उसके बाद ईरान के कई शहरों पर दोनों मुल्कों की भयानक बमबारी जारी है. वहीं ईरान भी अपनी मिसाइलों और ड्रोन से इजरायल और खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ बमबारी करके अपनी ताकत का इजहार कर रहा है.

जंग में ईरान को झुकता न देख अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों और कमांडोज को खाड़ी मुल्कों में पहुंचाया जा रहा है. उधर ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने उसकी जमीन पर कदम रखे तो उनकी कब्र वहीं पर खोद दी जाएगी. इस महाजंग के बीच दुनिया में तेल-गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है.