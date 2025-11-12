पाकिस्तान जिंदाबाद, बम ब्लास्ट और आईएसआईएस...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मच गया हड़कंप

Delhi Bomb Blast: दिल्ली में बम धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच नर्मदापुरम जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच के टॉयलेट में आपत्तिजनक शब्द पाकिस्तान जिंदाबाद, बम धमाका और ISIS लिखे मिले हैं. यह संदेश सामने आते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच तेज कर दी गई है.

ली गई बोगियों की तलाशी

दरअसल, मामला बुधवार का है. जैसे ही ट्रेन इटारसी जंक्शन पहुंची. आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए. ट्रेन को रोककर बोगियों की बारीकी से तलाशी ली गई.

इस दौरान एसी कोच बी-1 में एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस मिला. जांच के दौरान सूटकेस को सुरक्षित रूप से खोला गया, जिसमें सिर्फ कपड़े और भगवत गीता मिली. जांच में साफ हुआ कि यह किसी यात्री का छूटा हुआ बैग था. यात्री से संपर्क हो गया है और वह अपना सामान लेने इटारसी पहुंच रहे हैं.

डर फैलाने के लिए लिखे गए शब्द

जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि ट्रेन के बाथरूम में लिखे गए शब्द अफवाह फैलाने और डर पैदा करने के मकसद से लिखे गए प्रतीत होते हैं. पूरी जांच के बाद ट्रेन को दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर आठ मिनट की देरी से पिपरिया और वाराणसी के लिए रवाना किया गया.

फिलहाल पूरे जिले में रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है. फिलहाल किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. नर्मदापुरम से लेकर देशभर में अब सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है.

दिल्ली में बंद रहा लाजपतराय मार्केट

दूसरी ओर लाल किला के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां आसपास के इलाकों में बिखरे पार्टिकल्स जुटा रही हैं. हर छोटी से छोटी जानकारी जांच को आगे बढ़ाने और दोषियों तक पहुंचने में मदद कर सकती है. ऐहतियात के लिए बुधवार को लाजपतराय मार्केट बंद है. यह मार्केट विस्फोट वाले स्थान से कुछ ही कदमों की दूरी पर है. यहां के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को भी बाजार बंद रखने का फैसला लिया. दरअसल, यह इलाका विस्फोट वाले स्थान के सबसे नजदीक है, इसलिए कई पार्टिकल्स यहां मौजूद दुकानों के ऊपर व आसपास गिरे हैं. पुलिस व जांच एजेंसियां इन्हें एकत्र कर रही हैं. वहीं, लालकिला का मेट्रो स्टेशन भी लोगों की आवाजाही के लिए बंद है.

लाल किले के सामने वाला रास्ता बंद

दरअसल ज्यादा लोगों की आवाजाही से यहां मौजूद सबूत नष्ट हो सकते हैं और मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम का काम प्रभावित हो सकता है. इसलिए लाल किले के सामने वाला मुख्य मार्ग फिलहाल बंद है. घटनास्थल पर दोनों ओर से आने वाली सड़क को बंद रखा गया है. लाल किले के अंदर जाने वाली सड़क भी फिलहाल बंद है.

पुलिस, फॉरेंसिक टीम एवं अन्य जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं. यहां अभी भी विस्फोट से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी जमा की जा रही है. लालकिले के सामने स्थित चांदनी चौक का मुख्य बाजार सामान्य दिनों की तरह खुला है. हालांकि व्यापारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहकों की संख्या बेहद कम है.