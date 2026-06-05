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पुणे के पिंपरी चिंचवड के मंदिर के बाहर बिक रही हैं पाकिस्तान में बनी चादरें? ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ पता चला

Pune Maharashtra news: क्या ये संभव है कि सीमा पर कड़ी चौकसी के बावजूद मेड इन पाकिस्तान चीजें भारत में खुलेआम बिक रही हों. इस सुलगते सवाल ने महाराष्ट्र की सियासी गलियों का माहौल गर्मा दिया है. पाकिस्तान में बनी चद्दर, पुणे के प्रसिद्ध मंदिर के बाहर बिकने के इस केस ने तूल पकड़ लिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:04 PM IST
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Made in Pakistan Bedsheet in Pune: महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला ने दावा किया है कि संकष्टी चतुर्थी के दौरान चिंचवड के मोरया गोसावी गणपति मंदिर के बाहर से खरीदी गई बेडशीट पाकिस्तान की बनी हुई है. इस दावे ने पूरे पुणे शहर में हड़कंप मचा दिया. घटना से नाराज स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इसके पहले की देर हो जाए, पाकिस्तानी माल बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि जो आज पाकिस्तानी चद्दर बेच रहा है, वो कल बम भी बेच सकता है. ज़ी मीडिया ने इस खबर की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है.

मोरया गोसावी मंदिर पूरे राज्य से आने वाले गणेश भक्तों के लिए आस्था का एक पवित्र स्थान है. यह एक ऐसा मंदिर है जहां हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है. खासकर संकष्टी चतुर्थी के दौरान यहां भारी भीड़ उमड़ती है. इसकी वजह से सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले स्ट्रीट फू विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं. एक महिला ने ऐसे ही एक विक्रेता से बेडशीट खरीदी, लेकिन धोते समय उस पर 'मेड इन पाकिस्तान' का स्टिकर देखकर वह भड़क गई. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया है.

वीडियो वायरल होने के बाद, चिंचवड़ पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत जाधव ने बताया कि फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक अधिकारी और कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है. जाधव ने आगे स्पष्ट किया कि वे सीसीटीवी फुटेज की जांच करके विक्रेता का पता लगाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि इन अनधिकृत सड़क विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए नगर निगम को एक पत्र भेजा जाएगा.

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सुलगते सवाल

इस बीच, इलाके में काम करने वाले व्यापारियों ने स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है. अपना आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग आज बेडशीट बेच रहे हैं, वो कल बम भी बेच सकते हैं. इससे पहले की देर हो जाए, इन सभी को पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. बेडशीट की बिक्री से जुड़ी इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

  • व्यापारी को पाकिस्तानी बेडशीट कैसे मिलीं?

  • सप्लायर को पाकिस्तान में बनी चद्दरें कहां से मिलीं?

  • पाकिस्तानी माल बेचने वाले इन नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं?

अब पुणे की पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे.

(इनपुट: संवाददाता कैलाश पुरी, पिंपरी-चिंचवाड़)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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