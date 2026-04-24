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Hindi Newsदेशकराची पोर्ट से 384 करोड़ की हेरोइन लेकर पहुंचे भारत, गिरफ्तार हुए 6 पाकिस्तानी नागरिक; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

कराची पोर्ट से 384 करोड़ की हेरोइन लेकर पहुंचे भारत, गिरफ्तार हुए 6 पाकिस्तानी नागरिक; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Pakistani Captured With Drugs: गुजरात में समुद्र के रास्ते ड्रग तस्करी की कोशिश करने वाले 6 पाकिस्तानी नागरिकों को NDPS कोर्ट ने  20-20 साल की सजा सुनाई. दोषियों के खिलाफ 2 लाख का जुर्माना भी लगा है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 24, 2026, 10:11 PM IST
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कराची पोर्ट से 384 करोड़ की हेरोइन लेकर पहुंचे भारत, गिरफ्तार हुए 6 पाकिस्तानी नागरिक; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Gujarat News: गुजरात में नशे के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कच्छ जिले की विशेष NDPS कोर्ट ने 6 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. ये सभी लोग समुद्र के रास्ते भारत में हेरोइन तस्करी का प्रयास कर रहे थे. जेल के साथ ही कोर्ट ने उनपर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि साल 2021 के इस मामले में गुजरात ATS को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट से कुछ लोग अल हुसेनी नाम की बोट में भारी मात्रा में हेरोइन लेकर गुजरात के जखौ तट के पास आने वाले हैं. सूचना मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड और ATS ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया.       

हेरोइन के साथ गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक 

टीम ने 18-20 दिसंबर 2021 को समुद्र में निगरानी करते हुए जखौ से लगभग 35 नॉटिकल मील की दूरी पर एक संदिग्ध बोट आते हुए देखी. टीम ने तुरंत बोट को रोका और इसकी तलाशी ली. जांच में ये सभी 6 लोग पाकिस्तानी नागरिक निकले. वहीं नाव की तलाशी के दौरान में उसमें 5 बड़े बैग मिले, जिनमें 76 किलो 936 ग्राम हेरोइन रखी हुई थी. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लगभग 384 करोड़ 68 लाख रुपये बताई गई.  

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आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज 

गुजरात ATS ने इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. सुनवाई के दौरान कोर्ट में 203 डॉक्यूमेंट्स प्रूफ और 13 गवाह भी पेश किए गए. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशे का कारोबार केवल एक क्राइम नहीं, बल्कि देश के युवाओं को बर्बाद करने और राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर करने की बड़ी साजिश है.  

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दोषी ठहराए गए सभी आरोपी 

कोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया. बता दें कि यह फैसला कच्छ के भुज स्थित छठी अतिरिक्त सत्र और विशेष NDPS कोर्ट की ओर से सुनाया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला सरकारी वकील एच बी जाडेजा पैरवी कर रहे थे. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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