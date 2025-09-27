विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार सोनम वांगचुक के खुलेंगे सारे राज, ये बोले DGP

Ladakh Protest Updates: लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (DGP) एसडी सिंह जमवाल ने शनिवार को सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगाए हैं और उनके पड़ोसी देशों के दौरों पर भी सवाल उठाए हैं. इसके अलावा भड़काऊ भाषण देने को लेकर भी उनपर गंभीर आरोप हैं. वांगचुक की पाकिस्तान और बांग्लादेश यात्राएं भी संदेह में बनी हुई हैं.

पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे वांगचुक

लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGP जमवाल ने कहा कि पुलिस ने हाल ही में एक पाकिस्तान PIO (Person of Indian Origin) को पकड़ा है, जो पाकिस्तान से संपर्क में था और वांगचुक के साथ जुड़ा हुआ था. उन्होंने कहा,'हमने हाल ही में एक पाकिस्तान PIO को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट भेज रहा था. इसका रिकॉर्ड हमारे पास है. सोनम वांगचुक पाकिस्तान के 'Dawn' अखबार के एक कार्यक्रम में गए थे. इसके अलावा वो बांग्लादेश भी गए थे. इस पर बड़ा सवाल है और जांच चल रही है.

विदेशी हाथ और फंडिंग के भी आरोप

डीजीपी ने आगे कहा,'सोनम वांगचुक ने 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काई और उनका इतिहास हिंसा भड़काने वाला रहा है. उन्होंने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र किया. उनके खिलाफ फंडिंग की जांच चल रही है और FCRA उल्लंघन की भी जांच हो रही है.' विदेशी हाथ की आशंका पर उन्होंने कहा,'जांच में दो और लोग पकड़े गए हैं, उनको लेकर अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा हैं. यहां नेपाली मजदूर काम करते हैं, इस एंगल से जांच करनी होगी.'

कथित पर्यावरण कार्यकर्ता की विश्वसनीयता पर सवाल

DGP जमवाल ने कहा कि 'कथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं' ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे हिंसा हुई. उन्होंने सोनम वांगचुक पर केंद्र सरकार से बातचीत की प्रक्रिया को बिगाड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा,'24 सितंबर को दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. चार लोगों की मौत हो गई और बड़ी तादाद में आम लोग, पुलिस और अर्धसैनिक बल घायल हो गए. इन घटनाओं से बातचीत की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई.' जमवाल ने आगे कहा,'इसमें कुछ कथित पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल थे. उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है. इन्होंने मंच को हाइजैक किया. मुख्य नाम सोनम वांगचुक का है, जो पहले भी ऐसे बयान देकर प्रक्रिया बिगाड़ते रहे हैं.'

लद्दाख की मौजूदा स्थिति

बता दें कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है. उन्हें शुक्रवार को लद्दाख में गिरफ्तार कर कल रात जोधपुर ले जाया गया. वांगचुक की गिरफ्तारी लेह में हालिया हिंसक प्रदर्शन के बीच हुई है. 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें बीजेपी दफ्तर को भी आग लगा दी गई.

कर्फ्यू में दी ढील

हिंसा में चार लोगों की मौत के दो दिन बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर NSA के तहत जेल भेजा गया. उन पर 'हिंसा भड़काने' का आरोप है. वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, जो हिंसा के बाद खत्म हो गई. हालांकि प्रशास ने हिंसा को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू और इंटरनेट पर पाबंदी जैसे कदम उठाए हैं. हालांकि अब लेह पुलिस ने अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है. पुराने शहर में दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक और नए क्षेत्र में दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया गया.

उपराज्यपाल ने की हाई लेवल मीटिंग

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज लद्दाख में वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सतर्कता, निर्बाध अंतर-एजेंसी समन्वय और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया.