/LoC से फिर घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर पहुंचा पाकिस्तानी, जून में तीसरी बार हुई ऐसी घटना

बता दें कि यह गिरफ्तारी शुक्रवार ( 26 जून 2026) को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के गुलपुर इलाके में PoK के ही एक अन्य निवासी 26 साल के मोहम्मद सज्जाद के पकड़े जाने के ठीक 2 दिन बाद हुई है. इससे पहले 9 जून 2026 को जावेद अली नाम के 14 साल के किशोर को भी LoC पार करने के बाद हिरासत में लिया गया था. उसे एक हफ्ते बाद पाकिस्तान को वापस सौंप दिया गया था.