/LoC से फिर घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर पहुंचा पाकिस्तानी, जून में तीसरी बार हुई ऐसी घटना

Pakistani Intruder Caught In India : भारतीय सेना के जवानों ने रविवार ( 28 जून 2026) को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में LoC पार करने वाले एक पाकिस्तानी घुसपैठिये को पकड़ा है. घुसपैठिये की पहचान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रहने वाले 31 साल के रईस खान के तौर पर हुई है.
घुसपैठिये को भारतीय सीमा में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद बालाकोट सेक्टर में हिरासत में ले लिया गया. इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में और भी घुसपैठिये सीमा पार कर भारत में प्रवेश ले चुके हैं. सेना ने उन्हें भी तुरंत हिरासत में लिया.
अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठिये रई खान के पास से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला. उससे पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसका सीमा पार करके आने का मकसद क्या है और उसका भारतीय इलाके में किसी से संपर्क तो नहीं है या फिर वह किसी खास उद्देश्य से तो भारत नहीं आया है.
बता दें कि यह गिरफ्तारी शुक्रवार ( 26 जून 2026) को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के गुलपुर इलाके में PoK के ही एक अन्य निवासी 26 साल के मोहम्मद सज्जाद के पकड़े जाने के ठीक 2 दिन बाद हुई है. इससे पहले 9 जून 2026 को जावेद अली नाम के 14 साल के किशोर को भी LoC पार करने के बाद हिरासत में लिया गया था. उसे एक हफ्ते बाद पाकिस्तान को वापस सौंप दिया गया था.
रविवार ( 28 जून 2026) को एक अलग घटना में सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नंदपुर गांव के नजदीक एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन कुछ देर के लिए भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश किया, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF), सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया.अधिकारियों ने बताया कि इसमें कोई हथियार, नशीले पदार्थ या अन्य संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है.