Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /LoC से फिर घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर पहुंचा पाकिस्तानी, जून में तीसरी बार हुई ऐसी घटना

LoC से फिर घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर पहुंचा पाकिस्तानी, जून में तीसरी बार हुई ऐसी घटना

Pak Intruder Caught In Jammu-Kashmir: भारत में पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी घुसपैठिये पकड़े जा रहे हैं, जो सीमा पार कर भारत घुस रहे हैं. इनमें से आज 31 साल के रईस खान को हिरासत में लिया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 28, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:12 PM IST
LoC से फिर घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर पहुंचा पाकिस्तानी, जून में तीसरी बार हुई ऐसी घटना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'आपातकाल के योद्धा' का विमोचन, CM साय बोले- इनका त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा
Vishnu Deo Sai27 min ago
2
Harshad Chopra30 min ago
3
vastu tips33 min ago
4
Kanker News37 min ago
5
up rera45 min ago