Advertisement
trendingNow12975039
Hindi Newsदेश

Pakistan: पाकिस्तानी जवान ने उठाई टांग और सबके सामने दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत

Pakistan-India Beating Retreat Ceremony: बीटिंग रीट्रीट सेरेमनी में भारतीयों का जोश देखकर ही पाकिस्तानी फौज के होश फाख्ता हो जाते हैं. कोशिश तो पाकिस्तानी खुद को बेहतर दिखाने की खूब करते हैं लेकिन उनको अपनी हैसियत का अंदाजा फटे जूते से ही हो जाता है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan: पाकिस्तानी जवान ने उठाई टांग और सबके सामने दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत

Pakistan Economy: भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते शायद ही कभी अच्छे रहे हों. कोशिशें तो काफी की गईं लेकिन वो सब बेकार ही रहीं. दोनों देशों के बीच अब तक तीन बड़े युद्ध हो चुके हैं. इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में आतंक की कमर ही तोड़कर रख दी है. लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं.

कटोरा लेकर खड़ा रहता है पाक 

भारत में आतंकी भेजने वाला पाकिस्तान यह भूल जाता है कि हिंद की सेना हमेशा उसके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए सरहद पर तैयार खड़ी है. चाहे पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिला ले या फिर जैश-ए-मोहम्मद से, अंजाम सबका एक जैसा ही होना है. पाकिस्तान की हर दिन इंटरनेशनल बेइज्जती तो होती ही रहती है. वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में है. हर महीने वो अपने खर्चे-पानी के लिए किसी ना किसी देश के आगे हाथ फैलाता रहता है. कभी आईएमएफ तो कभी वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर खड़ा रहता है. कभी दया खाकर चीन ही उसे भीख दे देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

महंगाई ने तोड़े रिकॉर्ड

महंगाई पाकिस्तान में सातवें आसमान को भी पार कर गई है. लोग बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी तरस रहे हैं. आटा-दाल जैसी चीजें पहुंच के बाहर हो गई हैं. साथ ही पेट्रोल भी इतना महंगा बिक रहा है कि खरीदने में ही लोगों की कमर टूट जाए. इन सबके बीच उसे अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर बुरी तरह रगड़ दिया है. बलूचिस्तान में भी उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है. लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी सेना गाल बजाने में व्यस्त हैं. इतनी बेइज्जती सहने के बाद पाकिस्तानी सेना को  हर दिन वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रीट्रीट सेरेमनी में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है.

फटा जूता पहने दिखा पाकिस्तानी जवान

आलम ये होता है कि बीटिंग रीट्रीट सेरेमनी में भारतीयों का जोश देखकर ही पाकिस्तानी फौज के होश फाख्ता हो जाते हैं. कोशिश तो पाकिस्तानी खुद को बेहतर दिखाने की खूब करते हैं लेकिन उनको अपनी हैसियत का अंदाजा फटे जूते से ही हो जाता है. 

बीटिंग रीट्रीट सेरेमनी में जब भारत और पाकिस्तानी फौज का एक जवान आमने-सामने आकर एक-दूसरे के आगे टांग उठाते हैं तो पाकिस्तानी फौज के जवान का जूता फटा हुआ होता है. लेकिन इस बारे में उसे भारतीय सेना का जवान बताता है. 

शर्म के मारे हो गया पानी-पानी

लेकिन शर्मिंदगी के मारे पाकिस्तानी जवान पानी-पानी हो जाता है. क्योंकि पूरी अवाम की नजर उस पर होती है और वह वहां चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता. लाचार नजरों से वह भारतीय जवान के सामने देखता है, तब भारतीय जवान बिजली की रफ्तार से उसका जूता ठीक करता है कि पाकिस्तानी जवान दंग रह जाता है. लेकिन सबके सामने तो वह शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था. ऐसे में वह भारतीय जवान को सैल्यूट मारता है और फिर वापस दोनों अपने-अपने मुल्क की सरहद में चले जाते हैं. 

हमेशा याद आएंगे पीयूष पांडे

दरअसल यह कोई सच्ची घटना नहीं है बल्कि मशहूर एड गुरु पीयूष पांडे का एक विज्ञापन है, जो कई बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान दिखाया गया था. पीयूष पांडे वही हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया था. उनके निधन से एड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी मातम छा गया है. कई दिग्गजों ने उनको श्रद्धांजलि दी. लेकिन अपने लाजवाब ह्यूमर और क्रिएटिविटी से उन्होंने इस एड में जान डाल दी थी. इस एड में पाकिस्तानियों को उनकी हैरिसत का साफ-साफ अहसास कराने वाले पीयूष पांडे भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे. लेकिन उनके क्रिएटिव विज्ञापन और कमाल की सोच हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. 
 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Beating Retreat Ceremony

Trending news

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया
CM Omar Abdullah News
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया