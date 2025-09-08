कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी हुए शहीद

Kulgam Encounter: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गिरडार जंगल में आतंकवाद-रोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादी को मार गिराया है, जिनमें एक पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) कमांडर रहमान भाई भी शामिल है. भाई पिछले तीन सालों से इलाके में एक्टिव था और दूसरा स्थानीय आतंकवादी आमिर अहमद डार, जो दारमदूरा कीगाम शोपियां का रहने वाला था और 28-09-2023 से सक्रिय था. सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादी के शवों से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है. एक पाकिस्तानी लश्कर कमांडर का मारा जाना जम्मू-कश्मीर, खासकर दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस इलाके में लश्कर और टीआरएफ सक्रिय रहे हैं.

'ऑपरेशन गुड्डर, कुलगाम'

चिनार क्रॉप्स ने X पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीयसेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा कुलगाम के गुड्डर जंगल में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया. सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और भीषण गोलीबारी हुई, इसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हो गया.' बाद में अपडेट करते हुए उन्होंने लिखा, 'ऑपरेशन गुड्डर, कुलगाम.' कुलगाम के गुड्डर जंगल में चल रहे ऑपरेशन में एक और आतंकवादी मारा गया है. एक सैनिक घायल हो गया है और उसे आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए ले जाया जा रहा है. आतंकवादियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है. ऑपरेशन जारी है.

यह ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था. भारतीय सेना के आरआर और पैरा कमांडो, जम्मू-कश्मीर पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसओजी (विशेष अभियान समूह) के साथ-साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने तड़के एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया. सुरक्षा बलों के मुताबिक, तलाशी अभियान के दौरान जवानों ने इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी और आतंकवादियों को चुनौती दी. छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई.

#UPDATE | Two soldiers, Sub Perbhat Gaur and L/Nk Narender Sindhu, sacrificed their lives in line of duty for the Nation. Indian Army expresses deepest condolences and stands in solidarity with the bereaved families. Operation continues: Chinar Corps, Indian Army https://t.co/h8T3y3tQAL pic.twitter.com/qD1IHSNG2B — ANI (@ANI) September 8, 2025

दो जवान हुए शहीद

इस गोलीबारी में चार सैन्यकर्मी घायल हो गए, जिन्हें बाद में श्रीनगर के आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) सहित दो भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए. एक सैनिक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया और दो अन्य सैनिकों का इलाज चल रहा है. चिनार क्रॉप में सैन्यकर्मियों की शहीद होने की पुष्टि करते हुए X पर कहा, 'चिनार कोर राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाते हुए वीरों, सब-इंस्पेक्टर प्रभात गौड़ और लेफ्टिनेंट कमांडर नरेंद्र सिंधु के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है. उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा. भारतीय सेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है. ऑपरेशन जारी है.'

दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी

कार्रवाई अभी भी जारी है, क्योंकि इलाके में तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. रात के दौरान इसे रोक दिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा बल जंगली इलाके में कड़ी घेराबंदी कर रहे हैं और सभी प्रवेश और निकास मार्गों को सील कर रहे हैं. घने जंगल और गीले मौसम ने ऑपरेशन को धीमा कर दिया है, जैसा कि कुलगाम में नौ दिनों तक चले ऑपरेशन अकाल में सामने आई चुनौतियों के दौरान हुआ था. गुड्डर के जंगल के घने पत्ते और हाल ही में गीले मौसम ने ऑपरेशन को जटिल बना दिया है और सुरक्षा बलों के लिए आवाजाही को कठिन बना दिया है. चल रहे ऑपरेशन में बाकी आतंकवादियों को मार गिराने या हथियारों की बरामदगी के माध्यम से और परिणाम मिल सकते हैं, जिससे लश्कर-ए-तैयबा के मौजूदा नेटवर्क और योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है.