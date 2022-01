श्रीनगर में लश्कर कमांडर समेत दो आतंकी ढेर, कामयाबी के बाद लगे 'भारत माता की जय' के नारे

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान में आज सोमवार को सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षाबलों ने लश्कर के एक वांटेंड कमांडर समते दो आतंकियों को मार गिराया. मारे गए आतंकी की पहचान खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सलीम पर्रे के रूप में हुई. मारा गया दूसरा दहशतगर्द भी लश्कर का आतंकी बताया गया है. मौके पर पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षाबल अभी भी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं. आतंकी के सफाये की जानकारी आईजीपी कश्मीर ने दी. आतंकी को मार गिराने के बाद सुरक्षाबलों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए.

#SrinagarEncounterUpdate: Only 1 #terrorist neutralized. Terrorist Salim Parray of proscribed #terror outfit LeT Salim Parray neutralized. #Operation going on. Further details shall follow. IGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/MGKwkrXf16

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) January 3, 2022