खत्म हुआ लंबे समय का इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता

Pakistanis Granted Indian Citizenship Through CAA: बीते दिन पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को CAA के जरिए भारत की नागरिकता मिली है.
Pakistanis Granted Indian Citizenship: भारत ने पाकिस्तान से आए 195 लोगों को नागरिकता दी है. इन लोगों ने पाकिस्तान में प्रताड़ना झेलने के बाद भाकत में पलायन किया है. इनमें से कुल 122 लोगों को सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत भारत की नागरिकता दी गई है. बता दें कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक दर्जा रखने वाले हिंदू, सिख, बौध और जैन धर्म के इन नागरिकों को भारत की नागरिकता मिली है.
पाकिस्तान से विस्थापित हुए इन 195 लोगों को गुरुवार 11 दिसंबर 2025 के दिन सर्टिफिकेट बांटे गए. इस दौरान गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे. सांघवी ने बताया कि ये लोग हिंदू, जैल, बौद्ध और सिख समुदाय से आते हैं और रिफ्यूजी के तौर पर भारत आए थे. अधिकारियों के अनुसार इन 195 में से 122 लोगों को CAA और 73 को दूसरे सर्टिफिकेट दिए गए. भारत की नागरिकता के लिए इन लोगों द्वारा हमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में अप्लाई किया गया था.
गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने नागरिकता कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान समेत दूसरे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उनकी सुरक्षा को भी बड़ा खतरा है. ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का CAA लाने के लिए आभार जताया.
નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર દ્વારા વિશ્વ બંધુત્વ અને કરુણાનો સંદેશ આપતું ભારત !
ઘણા વર્ષોથી અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતરિત થઈને ભારત માના ખોળે આવેલા ૧૯૫ પરિવારના અરજદારોને અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ભારતના " નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર " એનાયત કર્યા.
सांघवी ने कहा कि नागरिकता नियमों में बदलाव का उद्देश्य भारत में शरण लेने वाले नागरिकों को समान पहचान दिलाना है. उन्होंने नागरिकता का लाभ लेने वालों से कहा,' मुस्कुराइए आप अब भारत के नागरिक हैं.'
नागरिकता पाने वाले कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की. पेशे से गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश पुरोहित ने बताया कि जब उन्होंने पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके पास ऑफीशियल नागरिकता नहीं है. कई कोशिशों के बाद आखिर उन्हें नागरिकता मिल ही गई. अप्रैल 2025 में उन्हें CAA के तहत पासपोर्ट मिल गया. अब वह विदेश में रहने वाली अपनी बेटी से मिल सकते हैं. बता दें कि महेश पुरोहित साल 1956 में पाकिस्तान से भारत आए थे.
