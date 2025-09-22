बस यही बाकी रह गया था... पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेर लिया
बस यही बाकी रह गया था... पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेर लिया

India Vs Pakistan: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच के बीच पाकिस्तानी बैट्समैन साहिबजादा फरहान की एक विवादित हरकत ने दुबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर देश की सियासत में भूचाल ला दिया है. इस मामले पर कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई को निशाना बनाया है.

Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:06 AM IST
Sahibzada Farhan gun firing celebration: भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद डाला. 7 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाने वाली टीम इंडिया की जीत पर जहां लाखों लोग टीम इंडिया की जय-जयकार कर रहे हैं वहीं पाकिस्तान को चारों खाने चित करने के बावजूद एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के एक्शन को लेकर पूरा विपक्ष खेल संस्थाओं और सरकार को घेर रहा है. क्या है मामला आइए बताते हैं.

बस यही गन शॉट सेलिब्रेशन देखना बाकी रह गया था...

पाकिस्तानी बल्लेबाज पाक के बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने अर्धशतक जड़ने के बाद ऐसी हरकत की जो चर्चा का विषय बन गया. भारत में विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे लेकर बीसीसीआई को जमकर फटकार लगाई है. कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर संजय राऊत तक ने सरकार को घेरा है. 

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'शाबाश मोदी जी! बस, यही देखना बाक़ी था. इसीलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट? इसकी हिम्मत कैसे हुई यह करने की? नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं.'

शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'BCCI, MHA और मनसुख मांडविया को बधाई हो. उम्मीद है ये तस्वीरें आपको संतुष्ट करेंगी और दोनों देशों के बीच ओलंपिक की भावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह बात परेशान करने वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो खून के दम पर पैसा कमाने में व्यस्त हैं.'

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने क्या किया?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तानी फौज की जमकर कूटते हुए आतंकवाद की कई फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया था. सरकार ने खुद कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है. उस बात को लेकर सरकार को घेरते हुए विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये सही नहीं हुआ.

पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान का जब 50 रन पूरा हुआ तो उसने अपने बल्ले को बंदूक की तरह चलाने के तौर पर जश्न मनाया. फरहान के जश्न मनाने के तरीके से विवाद खड़ा हो गया है. भारत-पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहिबजादा ने किसकी ओर इशारा किया था यानी किसकी ओर तंज कसा था.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

