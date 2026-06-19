Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /भारत से अच्छा कौन हो सकता है, US-ईरान के बीच शांति समझौते से जगी उम्मीद; फिलिस्तीन की मध्यस्थता के लिए पीएम मोदी से खास अपील

'भारत से अच्छा कौन हो सकता है', US-ईरान के बीच शांति समझौते से जगी उम्मीद; फिलिस्तीन की मध्यस्थता के लिए पीएम मोदी से खास अपील

अमेरिका और ईरान के बीच MoU साइन हो गया है. इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौते को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. भारत में फिलिस्तीन के राजदून ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह कूटनीतिक तरीके से दोनों पक्षों में शांति समझौता करा सकते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 19, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:04 PM IST
'भारत से अच्छा कौन हो सकता है', US-ईरान के बीच शांति समझौते से जगी उम्मीद; फिलिस्तीन की मध्यस्थता के लिए पीएम मोदी से खास अपील

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs ENG: गदर मचाने लौट रहे विराट, इंग्लिश सरजमीं पर कैसा है 'किंग' का रिकॉर्ड?
Virat Kohli2 min ago
2
Bareilly latest news5 min ago
3
Delhi news6 min ago
4
Carl Motley8 min ago
5
IT Stocks Drag Markets13 min ago