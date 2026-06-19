US-Iran MoU: अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग पर हस्ताक्षर के बाद अब दुनिया ने एक बड़ी राहत ली है. हालांकि, अभी भी इजरायल का फिलिस्तीन के खिलाफ एक्शन जारी है. इस बीच भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शावेश ने एक अहम टिप्पणी की है.
दरअसल, समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक खास साक्षात्कार में भू-राजनीतिक कामयाबी पर बात करते हुए भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शावेश ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का पुरजोर समर्थन किया. इस दौरान उन्होंने उन दावों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि यह समझौता किसी भी पक्ष के लिए रणनीतिक नुकसान वाला हो सकता है.
राजदूत अबू शावेश ने जोर देते हुए कहा कि जब भी शांति होती है, तो कोई भी हारता नहीं है. सभी जीतते हैं. उन्होंने समझाते हुए कहा कि शांति का मतलब सभी के लिए जीत है. हालांकि, उन्होंने इस दौरान इजरायल पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि शांति का मतलब है सबके लिए जीत, सिवाय कट्टरपंथियों और इजरायल की मौजूदा सरकार के, क्योंकि ये चरमपंथी गुट मानते हैं कि युद्ध से ही उन्हें फायदा होता है.
साक्षात्कार के दौरान शावेश ने विशेषतौर पर इजरायल के विपक्षी नेताओं की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि इजरायल की सरकार के साथ वहां के विपक्षी नेता भी शांति पर यकीन नहीं करते हैं. इलाके में गहरे मतभेदों के बावजूद, राजदूत ने कहा कि शांति सभी के लिए बहुत जरूरी है.
इस साक्षात्कार के दौरान राजदूत ने पूछा कि अगर भारत यह बहुत ही अहम और मुश्किल भूमिका नहीं निभा सकता, तो कौन निभा सकता है? उन्होंने कहा कि भारत बहुत कुछ कर सकता है और मुझे भरोसा है कि भारत ऐसा करेगा. मुझे पूरा यकीन है कि भारत ऐसा करेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि नई दिल्ली कूटनीतिक तरीके से इस तनाव को पूरी तरीके से कम कर सकता है.
गौरतलब है कि जहां एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच MoU पर साइन हो गए हैं, तो दूसरी इजरायल की गाजा पर हमला जारी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के पश्चिम में एक टेंट के पास रात में हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया.
अल-ज़जीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजराइली गोलीबारी में खान यूनिस के पूर्वी इलाके को निशाना बनाया गया और गनबोट्स ने समुद्र में गोलाबारी की, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है. (एएनआई)