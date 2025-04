Pakistan PPP MP: बाबरी मस्जिद की पहली ईंट PAK सेना का जवान रखेगा और अजान मुनीर देगा...' पलवशा की जहरीली जुबान

India Pakistan Tension: पहलगाम पर हमले के बाद से पाकिस्तान दहशत में है. सिंधु समझौता रद्द करना हो या पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान, भारत का हर कदम उसके खौफ को और बढ़ा रहा है. इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी नेता अब बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं. पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने पहलगाम हमले से ठीक पहले भारत के खिलाफ जहर उगला था. उसके बाद से वहां का हर नेता ऐसी ही जहरीली जुबान बोल रहा है. अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की एक सांसद पलवशा मोहम्मद जई खान हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और उकसाने वाला बयान दिया है.

बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP की सांसद पलवशा के अरमान कुछ ज्यादा ही बड़े निकले. अयोध्या पर उन्होंने बेहद विवादित बयान दिया है. पलवशा ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देंगे. इस तनाव भरे माहौल में पलवशा का ये बयान भारत की संप्रभुता पर हमले जैसा ही है. पलवशा इतने पर ही नहीं रुकीं. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं. हम वक्त आने पर करारा जवाब देंगे.

(ये भी पढ़ें- छुट्टी लेकर अमेरिका से कश्मीर घूमने आए थे, आतंकियों ने ले ली जान; रुला देगी इस परिवार की कहानी)

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सांसद पलवशा ने कहा कि पाकिस्तान को धमकाने वालों को ये पता होना चाहिए कि उनकी फौज का कोई सिख फौजी हम पर हमला नहीं करेगा. उनके लिए ये गुरु नानक की पाक धरती है. पलवशा ने खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू का भी जिक्र करते हुए कहा कि पन्नू ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए सच की बात की. बिलावल भुट्टो की दरियाओं में खून बहने वाली बात दोहराते हुए पलवशा ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसलार आसिम मुनीर देगा.

Hey Pakistan, the Babri Masjid is history, India buried it long ago.

Worry about your own crumbling country before you start fantasizing about Babri azaans in India.

Can’t even keep your lights on, but sure, dream big about reviving a lost cause. pic.twitter.com/zni17O1vor

— Mohit Suryavanshi (@IMAntiSecular) April 30, 2025