/चमत्कार का दरबार या अंधविश्वास का बाजार? पम्मा साईं के ‘इलाज’ का ZEE NEWS ने खोला पूरा राज

आस्था के इस दरबार में चमत्कार का दावा है... दावा है कि सिर पर हाथ रखते ही आंखों की रोशनी लौट आती है... ऑक्सीजन पर चल रहा मरीज मशीन हटाकर खड़ा हो जाता है... व्हीलचेयर पर आया इंसान अपने पैरों पर चलने लगता है...और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी इलाज का भरोसा दिया जाता है...लेकिन क्या वाकई ये चमत्कार है... या फिर आस्था के नाम पर चल रहा है अंधविश्वास का खेल?
पटियाला के पम्मा साईं के दरबार में ZEE NEWS की टीम पहुंची... कैमरा छिपाकर नहीं, खुले तौर पर और जो कुछ कैमरे में कैद हुआ, उसने इन चमत्कारों के दावों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
कौन हैं पम्मा साईं?
इनके पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति होने का दावा है?
क्या सच में बिना इलाज के आंखों की रोशनी लौट सकती है?
और अगर ये चमत्कार है, तो विज्ञान इसे क्यों नहीं मानता?
ZEE NEWS की इस एक्सक्लूसिव पड़ताल में देखिए... पम्मा साईं के चमत्कार का पूरा सच.
इस दरबार में रह-तरह के मरीजों की भरमार है, लेकिन दावा है कि दरबार की महिमा इससे भी ज्यादा अपरम्पार है. अब इस दरबार के पूरे एक्शन को समझने के लिए ZEE न्यूज़ की टीम आधी रात सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ रही है. तो दिल थाम के पढ़िए, खतरों का खेल शुरू हो चुका है. कैमरा ऑन है क्योंकि सोशल मीडिया में पटियाला के पम्मा साईं का बहुत बज है. ये लग्जरी कारों के काफिले के साथ चलते हैं. इनके चारों तरफ बाउंसर्स और बंदूकधारी होते हैं. इनकी शानो-शौकत देखते बनती है और चमत्कार भी.
रात का अंधेरा...सन्नाटा और पंजाब के पटियाला के एक छोटे से गांव की त बढ़ते ZEE NEWS की टीम. टीम को तलाश है उस दरबार की, जहां दावा किया जाता है कि कैंसर समेत तमाम लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं. इस पहेली से उलझते-उलझते हमें दूर से दिखती है रोशनी से नहाई ऊंची मीनारों वाली एक इमारत...आगे बढ़ने पर पीरों के दर का संगीत सिमरन कानों में गूंजता है, हमारी टीम बाबा ख्वाजा गरीब नवाज के दर पहुंचती है. हम इमारत में दाखिल होते हैं तो सामने लोगों का हुजूम होता है, यहां मौजूद हर आंखों में अजीब उम्मीद दिखती है, तभी इस दरबार में पम्मा साईं की एंट्री होती है.
अब ये हुजूम समझ चुका है कि पम्मा साईं पर पीर आ चुके हैं. पम्मा साईं का हाव-भाव बदल चुका होता है. अब वो तथाकथित दावों वाला इलाज शुरू करने वाले हैं, जिसे विज्ञान पाखंड कहता है. साईं एक मिला के माथे पर हाथ रखते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, फिर महिला को व्हील चेयर से उठाया जाता है, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर है कि वो जमीन पर बैठ जाती है. साईं हौसला देते हैं.
अब दूसरे मरीज से मिलिए, इनकी जिंदगी ऑक्सीजन मशीन के भरोसे है, लेकिन साईं ऑक्सीजन हटा देते हैं. इसी तरह दरबार में कोई पैरालाइसिस पीड़ित आता है तो, कोई कैंसरग्रस्त...साईं सबका इलाज करते हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है ये - मतलब, आंखों की रोशनी का इलाज.
दरबार में आए एक-एक मरीजों को बुलाया जाता है. साईं सिर पर हाथ रखते हैं. कुछ मंत्र जैसे शब्द बोले जाते हैं. कुछ वक्त तक साईं दरबार में चहलकदमी करते हैं. फिर लोगों का चश्मा उतार लिया जाता है और उसे पीर के सामने फेंक दिया जाता है. इसके बाद भभूत दी जाती है. कुछ पानी दिया जाता है आंखें धोने के लिए.
इस सब विधि-विधान के बाद दावा किया जाता है कि अब मरीजों की आंखों को चश्मे से आजादी मिल चुकी है. मरीजों के चश्मे को मजार के सामने एक आसन पर फेंक दिया जाता है, फिर मरीजों के सैकड़ों चश्मे एक बोरे में भरकर मजार के पीछे रख दिए जाते हैं. यहां सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभव है या असंभव...यहां साईं पर आस्था, विज्ञान के कंधे पर सवार है, दुनिया इसे अंधविश्वास मान सकती है, लेकिन यहां इससे किसी को कोई मतलब नहीं है.
इस दरबार के ऐसे चमत्कार के दावों पर यकीन करना मुश्किल है. इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया कि रिपोर्टर परिवेश खुद आजमाएंगे कि क्या साईं के दरबार में आने पर आंखों की रोशनी लौट आती है. रिपोर्टर परिवेश के साथ भी पम्मा साईं ने वही तरीका अपनाया, सिर पर हाथ, कुछ मंत्र और फिर आंखों से चश्मा हट गया, लेकिन क्या दूर दृष्टि दोष के शिकार परिवेश की आंखें दुरुस्त हो गई? ये सच्चाई परिवेश ने दरबार से थोड़ी दूर आकर बताई. उन्होंने बताया कि उन्हें जिस तरह पहले दिखाई देता था, ठीक वैसा ही अभी-भी दिखाई दे रहा है. रिपोर्टर अभी-भी दूर की चीजें ठीक से देखने में असमर्थ थे.
पम्मा साईं मंत्र फूंकेंगे... 'लाचार' खड़ा हो जाएगा!
पाखंड को EXPOSE करने वाला 'OPERATION'#ZeeNews #ZeeLIVE https://t.co/4P0dIwG75d
— Zee News (@ZeeNews) August 25, 2026
रिपोर्टर परिवेश ने पम्मा साईं दरबार की जो सच्चाई बयां की, क्या वैसी ही सच्चाई ये हुजूम भी बताएगी. ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां आस्था गहरी हो, आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी हो, वहां ये काम मुश्किल है.
सवाल है कि पम्मा साईं कौन हैं? उनके पास आखिर कौन सी शक्ति है जिसके दम पर वो चमत्कार का दावा करते हैं. इस सवाल का जवाब है वहां मौजूद दो मजार. कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार है, 2015 से पम्मा साईं को ख्वाजा का आशीर्वाद हासिल है और इसी के सहारे वो लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देते हैं.
अब आपको ये भी बता दें कि पम्मा साईं खुद को मशहूर पंजाबी सिंगर बब्बू मान के भाई बताते हैं. इनके घर की दीवारों पंजाबी सिंगरों की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं, लेकिन ZEE NEWS का असल मकसद ये जानना था कि पम्मा साईं को चमत्कार करने की खुराक कहां से मिलती है. ये तो आपने जान लिया. अब जरा इनके शौक को इत्मिनान से देखिए. हाथों में कई उंगलियों में सोने की अंगूठी, गले में सोने की मोटी चेन, हाथ में कई ब्रैसलेट. इनके घर के दरवाजे पर खड़ी लग्जरी स्पोर्ट्स कार फरारी, डिजाइनर ट्रैक्टर, कारों का काफिला, कपड़े रंग-बिरंगे... मतलब साईं अपनी रईसी दिखाने में भी पीछे नहीं हैं.
आंखों का इलाज शनिवार रात शुरू होता है और दरबार अगली सुबह तक चलता है. बाकी दिनों में पम्मा साईं का दरबार दिन में लगता है. ये सिलसिला पिछले 15 बरसों से लगातार जारी है. यहां आए मरीजों और तिमारदारों को लंगर खिलाया जाता है, लेकिन घूम-फिरकर सवाल यही है कि पम्मा साईं के चमत्कार के दावों का वैज्ञानिक आधार क्या है. क्या सिर पर हाथ फेरने से, क्या मंत्र पढ़ने से तमाम बीमारियां दूर हो सकती हैं? आखिर इन दावों पर विज्ञान क्या कहता है? इस सवाल का जवाब जानने ZEE NEWS की टीम खतरा मोल लेकर पटियाला के गांव सलेमपुर आई थी.
हम ये नहीं कह रहे कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन ZEE NEWS की टीम ने पटियाला के सलेमपुर के पम्मा साईं के दरबार में जो देखा, उसे हम चमत्कार मानने को तैयार नहीं हैं. ये पूरी तरह पाखंड है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके जवाब के लिए एक बार फिर आपको पम्मा साईं के दरबार के बारे में बताते हैं. यहां पम्मा साईं का बॉडी गार्ड, दरबार का संगीतकार, पम्मा साईं की टीम है जो साये की तरह हर वक्त इनके साथ मौजूद रहती है. अब आप बताइए कि अगर पम्मा साईं आंखों की रोशनी लौटा देते हैं तो इस बॉडी गार्ड की आंखों पर चश्मा क्यों हैं. गाना गा रही एक महिला की आंखों पर चश्मा क्यों लगा है? ये तो पम्मा साईं के साये हैं. जब इनकी आंखों के दोष को पम्मा साईं ठीक नहीं कर पाए, तो इस भीड़ की बीमारी क्या ठीक होती होगी.
फिर ZEE NEWS की टीम ने खुद को भी आजमाया और पम्मा साईं के करीबियों का भी हाल देखा. हमारी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि जो कुछ इस दरबार में हो रहा है, उसमें आस्था और आडंबर का खेल ज्यादा है. इसलिए हम सीधे पहुंचे पटियाला शहर में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह के पास. आपको बता दें कि बलवीर सिंह सिर्फ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं बल्कि देश के जाने-माने आई स्पेशलिस्ट हैं. आंखों के सर्जन हैं.
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने ZEE NEWS की रिपोर्ट देखकर भरोसा दिलाया कि पंजाब में ऐसे पाखंडियों और अंधविश्वास फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है. उन्होंने जल्द एक्शन का भरोसा दिलाया, ताकि आमलोग ऐसे पाखंडियों के शिकार न बनें.