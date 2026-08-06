/30 हजार फीट की ऊंचाई पर थमी सांसें, यात्री ने की फ्लाइट का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश, प्लेन में मच गई चीख-पुकार!

विमान ने बिना किसी और रुकावट के बाकी उड़ान पूरी की और कोच्चि में सुरक्षित उतरा. लैंडिंग के बाद सुरक्षाकर्मी यात्री को विमान से बाहर ले गए और पुलिस को सौंप दिया. एक साथी यात्री की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. इस घटना के बाद पुलिस और एविएशन सिक्योरिटी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है. वे घटनाओं के क्रम और विमान में यात्री के व्यवहार से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं.