/30 हजार फीट की ऊंचाई पर थमी सांसें, यात्री ने की फ्लाइट का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश, प्लेन में मच गई चीख-पुकार!

Kochi Air Travel Latest News: कुआलालंपुर से कोच्चि आ रही बाटिक एयर की एक फ्लाइट में गुरुवार को हवा में ही बड़ी घबराहट वाली स्थिति पैदा हो गई. दरअसल, यात्रा के दौरान एक यात्री ने विमान का इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिसके बाद केबिन क्रू और साथ यात्रा कर रहे यात्रियों को तुरंत दखल देना पड़ा और विमान के सुरक्षित लैंड होने तक उसे काबू में रखना पड़ा.
केरल के पलक्कड़ के रहने वाले यात्री जमशीर को बुधवार रात कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया. शुरुआत में उसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवानों ने रोका, जिसके बाद नेडुम्बसेरी पुलिस ने आगे की जांच के लिए उसे हिरासत में ले लिया.
पुलिस ने इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, कई एजेंसियों के अधिकारी अब यात्री से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हवा में डर का माहौल क्यों बना और क्या उसकी हरकतों के पीछे कोई मकसद था.
पूछताछ पूरी होने के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है. जांचकर्ताओं के अनुसार, यह घटना तब हुई जब विमान कुआलालंपुर से कोच्चि जा रहा था. आरोप है कि यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिसके बाद केबिन क्रू को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी. साथी यात्रियों की मदद से क्रू ने उसे काबू में किया, ताकि स्थिति और न बिगड़े.
विमान ने बिना किसी और रुकावट के बाकी उड़ान पूरी की और कोच्चि में सुरक्षित उतरा. लैंडिंग के बाद सुरक्षाकर्मी यात्री को विमान से बाहर ले गए और पुलिस को सौंप दिया. एक साथी यात्री की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. इस घटना के बाद पुलिस और एविएशन सिक्योरिटी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है. वे घटनाओं के क्रम और विमान में यात्री के व्यवहार से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं.
जांच के हिस्से के तौर पर अधिकारियों द्वारा एयरलाइन की रिपोर्ट और क्रू सदस्यों व यात्रियों के बयानों की समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद है. राहत की बात है कि यात्रियों या क्रू में से किसी को भी चोट नहीं आई और तनावपूर्ण पलों के बावजूद उड़ान सुरक्षित रूप से उतरी.
(एजेंसी आईएएनएस)