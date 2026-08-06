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30 हजार फीट की ऊंचाई पर थमी सांसें, यात्री ने की फ्लाइट का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश, प्लेन में मच गई चीख-पुकार!

Flight Exit Door Opening Incident: 30 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन में उस वक्त लोगों की सांसें थम गईं, जब एक यात्री ने अचानक फ्लाइट का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश की. यह फ्लाइट क्वालालांपुर से कोच्चि आ रही थी. यात्री की इस हरकत से प्लेन में चीख-पुकार मच गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:20 PM IST
30 हजार फीट की ऊंचाई पर थमी सांसें, यात्री ने की फ्लाइट का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश, प्लेन में मच गई चीख-पुकार!
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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