अफवाह फैली और लोगों में मचा हड़कंप, लगा दिया 'जाम'; पैनिक बाइंग के कारण पेट्रोल पंपों पर लगाने पड़े ताले

Hyderabad News: हैदराबाद में अफवाह फैल गई कि तेल की सप्लाई की कमी हो गई है. फिर क्या था लोग अपनी-अपनी गाड़ियां लेकर पहुंच गए पेट्रोल पंप और वहां इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि कतार सड़कों तक पहुंच गई.
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Hyderabad Panic Buying: हैदराबाद में पैनिक बाइंग (घबराहट में की गई खरीदारी) के कारण ईंधन की सप्लाई बाधित होने के लगभग एक महीने बाद, सोमवार (27 अप्रैल) की सुबह शहर भर के कई पेट्रोल पंपों पर फिर से अस्थायी रूप से ताले लटकते दिखे.
इस दौरान वाहनों की कतारें इतनी लंबी हो गईं कि वह मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक में जा मिलीं, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले भी अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे.
शैकपेट इलाके में सुबह 9 बजे से ही भारत पेट्रोलियम के आउटलेट्स पर वाहनों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. वाहनों की कतार इतनी लंबी हो गई कि मुख्य सड़कों पर बाकी वाहनों के लिए रुकावट बन गई. चंद्रयानगुट्टा, मलकपेट, संतोषनगर, आसिफनगर, नामपल्ली, शेखपेट, नारायणगुडा और शहर के अन्य इलाकों में ईंधन स्टेशनों पर लंबी कतारें देखी गईं.
कारवान के रहने वाले संपत कुमार ने बताया, 'मैंने कम से कम चार फ्यूल स्टेशनों का चक्कर लगाया, लेकिन वे सभी बंद थे. आखिरकार, बाजारघाट वाला स्टेशन खुला मिला और वहां तेल मिल रहा था, इसलिए मैं लाइन में लग गया.'
चंद्रयानगुट्टा के एक फ्यूल स्टेशन पर काम करने वाले कैशियर ने बताया, लोग घबराकर इसलिए ज्यादा फ्यूल खरीद रहे थे, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैल गई थीं कि तेल डिपो से स्टेशनों तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कम हो गई है. आज सुबह हमने रोज की तरह ही स्टेशन खोला था. लेकिन लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए हमें स्टेशन बंद करने का निर्देश दिया गया. अब स्टेशन दोबारा कब खोला जाएगा, इस पर मैनेजमेंट फैसला लेगा.'
एक फ्यूल स्टेशन पर इंतजार कर रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद जुबैर ने कहा, 'कुछ फ्यूल स्टेशनों पर पुलिस को दखल देना पड़ा, क्योंकि वहां फ्यूल देने का काम जारी था. कल अधिकारियों ने बताया था कि फ्यूल काफी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आज सुबह से ही लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर खड़े हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रशासन की बात पर भरोसा करूं या नहीं.
तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनोद विश्वनाथ ने बताया कि रविवार को फ्यूल की सप्लाई न होने की वजह से यह दिक्कत पैदा हुई थी. विनोद विश्वनाथ ने कहा, 'अब फ्यूल स्टेशनों पर ताजा सप्लाई पहुंचनी शुरू हो गई है और हमें उम्मीद है कि शाम तक हालात सामान्य हो जाएंगे.'
हालांकि, इस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एमवी शेषागिरी ने कहा, 'तेलंगाना में लगभग 4,000 और हैदराबाद में करीब 1,300 पेट्रोल पंप होने के कारण, यह शहर घबराहट में खरीदारी और सप्लाई में रुकावटों को लेकर काफी संवेदनशील बना हुआ है. अलग-अलग दावों के बीच, सिविल सप्लाई कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने Zee Media से फोन पर बात करते हुए भरोसा दिलाया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है.'
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