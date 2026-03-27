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जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE NEWS की बड़ी मुहिम

Petrol Diesel Crisis: आपदा में अवसर तलाशकर पेट्रोल-गैस की कालाबाजी करने वालों को अब एक्सपोज करने का समय आ गया है, क्योंकि उनके जरिए की जा रही इस हरकत के चलते अफवाहों का बाजार गर्म है. ऐसे में आप ZEE NEWS की मुहिम का हिस्सा बनें और कालाबाजारी लगाम लगाने में सहयोग दें. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:04 AM IST
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जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE NEWS की बड़ी मुहिम

मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग की लपटें पूरी दुनिया में अपनी चपेट में ले रही हैं. क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत 'स्ट्रेट ऑफ होर्मूज' को बंद कर दिया है, जहां से बड़े पैमाने पर तेल-गैस की आवाजाही होती थी. जिसके चलते दुनिया के कई देश संकट का सामना कर रहे थे. हालांकि भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बहुत बेहतर, लेकिन कुछ लोगों की अफवाह के चलते कई शहरों से अफसोसनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं. इस तरह के हालात पर काबू पाने के लिए ZEE NEWS ने एक खास मुहिम का आगाज किया है, ताकि कालाबाजारी पर मिलकर लगाम लगाई जा सके. 

ZEE NEWS ने अपनी मुहिम में लोगों से अपील की है कि देश के अंदर पर्याप्त तेल-गैस का भंडार है और किसी भी तरह का पैनिक फैलाने का आवश्यकता नहीं है और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन्हें भी रोकने की जरूरत है. अगर आपके आस-पास कोई ऐसा पेट्रोल पंप है जो पेट्रोल नहीं दे रहा है, या कोई ऐसी गैस एजेंसी है जो सिलेंडर नहीं दे रही है, तो आपको उसकी तस्वीर लेनी है और ZEE NEWS को भेजनी है.

हमें व्हाट्सएप करें तस्वीर या वीडियो

हालात का फायदा उठाकर कालाबाजी करने वालों को Expose करने के मकसद से जी न्यूज की इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए और  उस पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी की तस्वीर या वीडियो हमें '9310497453' नंबर पर व्हाट्सएप करें, साथ ही अपनी परेशानी के बारे में भी बताएं. हमारी टीम इस पर एक्शन लेगी ताकि आपदा वाली इस इमरजेंसी का अंत हो सके. (यह भी पढ़ें: ईरान ने मिसाइल पर लिखा 'Thank You India' और इजरायली सेना पर दाग दी, 83वीं लहर में फिर दिखा भारत प्रेम)

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कई जगहों पर हो रही है कालाबाजारी

इमरजेंसी जैसे माहौल में Zee Media ने अफवाहों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाकर जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करवाई. लखनऊ में तेल खत्म होने की अफवाह से लोग काम छोड़कर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए और ड्रमों में डीजल भराने लगे. रिपोर्टर प्रीति श्रीवास्तव की सूचना पर ADM ने तुरंत एक्शन लिया, टीम मौके पर पहुंची और कालाबाजारी रुकवाई, साथ ही पंप से जवाब तलब किया गया.

वहीं भोपाल में भी गैस की अवैध रिफ्यूलिंग का बड़ा खुलासा हुआ, जहां सिलेंडरों से गाड़ियों में गैस भरी जा रही थी, यहां तक कि एंबुलेंस तक जोखिम में थी. रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने अधिकारियों के साथ रेड कर कई अवैध सेंटर बंद करवाए, जिससे बड़े हादसे का खतरा टल गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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