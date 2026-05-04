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Hindi NewsदेशPM मोदी ने सिर पर रखा था हाथ, आंखों में थे आंसू... जिस सीट से लड़ रहीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां, वहां कैसा है हाल?

PM मोदी ने सिर पर रखा था हाथ, आंखों में थे आंसू... जिस सीट से लड़ रहीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां, वहां कैसा है हाल?

पनिहाटी सीट पर रत्ना देबनाथ मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं. उन्हें अब तक 56,167 वोट मिल चुके हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार तीर्थंकर घोष 35,704 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं. 

 

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 04, 2026, 06:05 PM IST
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Panihati Election Result 2026 : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच पनिहाटी सीट से एक बड़ी और भावनात्मक खबर सामने आई है. आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की पीड़िता की मां और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने काउंटिंग के दिन अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई. पनिहाटी के काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया. रत्ना देबनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मेरी बेटी पूरे बंगाल में कमल खिलाएगी.' उनका यह बयान चुनावी माहौल में खासा चर्चा का विषय बन गया है.

मजबूत स्थिति में रत्ना देबनाथ 

शुरुआती रूझानों के मुताबिक, पनिहाटी सीट पर रत्ना देबनाथ मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं. उन्हें अब तक 56,167 वोट मिल चुके हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार तीर्थंकर घोष 35,704 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं. इस तरह देबनाथ ने 20,463 वोटों की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है.

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 198 सीटों पर आगे चल रही है BJP

वहीं, पूरे राज्य के रूझानों की बात करें तो भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है और पार्टी 198 सीटों पर आगे चल रही है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 89 सीटों पर आगे है और सत्ता बरकरार रखने के लिए उसे अभी 59 सीटों की जरूरत है. इन रुझानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भाजपा जहां मजबूत स्थिति में दिख रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है. चुनाव के अंतिम नतीजों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Panihati Election Result 2026

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