आरजी कर रेप पीड़िता की मां 3000 वोटों से आगे, रत्ना देबनाथ की बढ़त ने उड़ाई TMC की नींद

Panihati Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं. वोटों की गिनती जारी हो रही है और शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं. इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है. पार्टी करीब 175 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं तृणमूल कांग्रेस करीब 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इन आंकड़ों ने चुनाव को और दिलचस्प बनाने का काम कर दिया है. सभी की नजर अब अंतिम नतीजों पर टिकी हुई है.

वहीं पानीहाटी सीट से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां भाजपा ने आरजी कर मामले से जुड़ी रेप पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया था. शुरुआती रुझानों में रत्ना देबनाथ आगे चल रही हैं. बताया जा रहा है कि पहले चरण के गिनती के बाद उनको करीब 7000 वोट मिले हैं साथ ही वे करीब 3000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं. तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट से तीर्थकर घोष को मैदान में उतारा था. लेकिन फिलहाल वे काफी पीछे नजर आ रहे हैं. उनको अभी तक लगभग 4129 वोट मिले हैं. अगर यही रुझान जारी रहा तो यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है.

भाजपा का बड़ा दांव...

आरजी कर मामला पहले ही पूरे बंगाल और देश में चर्चा का विषय बना हुआ था. इसी वजह से भाजपा ने रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला. इस फैसले का असर अब चुनावी रुझानों में दिखता नजर आ रहा है. लोगों की सहानुभूति भी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनती दिख रही है. यही कारण है कि शुरुआत में ही रत्ना देबनाथ को बढ़त मिल गई है.

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वहीं भवानीपुर सीट पर मुकाबला काफी कड़ा हो गया है. इस सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं. यहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. तीसरे राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी आगे चल रही हैं. उन्होंने करीब 898 वोटों की बढ़त बना ली है. दूसरे राउंड में शुभेंदु अधिकारी को 8461 वोट मिले थे. जबकि ममता बनर्जी को 9359 वोट हासिल हुए थे.

उधर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि बंगाल में उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि नंदीग्राम में पहले दौर की गिनती में 14 बूथों के वोट गिने गए. इनमें से 5 बूथ मुस्लिम बहुल इलाके के थे. वहां भी तृणमूल को कड़ी टक्कर मिल रही है. अब देखना होगा कि अंतिम नतीजे क्या तस्वीर सामने लाते हैं.