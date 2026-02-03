उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, टला बड़ा हादसा

Pankaja Munde's Helicopter Technical Fault: महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री और भाजपा नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई है. उड़ान से पहले ही हेलीकॉप्टर में खराबी का पता चलने से एक बड़ा हादसा टल गया है. पंकजा मुंडे मंगलवार को जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए लातूर जा रही थीं.

संभाजीनगर से लातूर जाने वाली थी पंकजा मुंडे

जानकारी सामने आई कि संभाजीनगर से लातूर के लिए पंकजा हेलीकॉप्टर से जाने वाली थीं. छत्रपति संभाजीनगर से लातूर के लिए उड़ान भरने से पहले ही पायलट को यह खराबी दिखी. इसके बाद उन्हें जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए संभाजीनगर से लातूर तक की अपनी तय हेलीकॉप्टर यात्रा कैंसिल करनी पड़ी. इस अचानक खराबी के कारण पंकजा मुंडे की लातूर में होने वाली सभाओं का समय भी बदल दिया गया है. हालांकि, इस हेलीकॉप्टर के साथ असल में क्या हुआ है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

BREAKING A technical fault was reported in the helicopter of BJP leader and cabinet minister Pankaja Munde, prompting her to cancel her planned helicopter journey from Sambhajinagar to Latur for district council election campaigning. The issue was flagged by the pilot in… pic.twitter.com/i99Xxzvhig — IANS (@ians_india) February 3, 2026

बता दें कि जिला परिषद चुनाव के लिए पंकजा मुंडे लगातार प्रचार कर रही हैं. सोमवार को उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर के बजाजनगर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे. उन्होंने बजाजनगर जिला परिषद ग्रुप नंबर 50 और 51, जबकि ग्रुप नंबर 49, दौलताबाद जिला परिषद ग्रुप के मतदाता से पब्लिक मीटिंग में बातचीत की.

विमान दुर्घटना में गई थी अजित पवार की जान

ज्ञात हो कि एक हफ्ते पहले 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. इस हादसे में उनका निधन हो गया. अन्य 4 लोग भी विमान दुर्घटना में मारे गए थे. वे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार करने बारामती आ रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन रनवे पर लैंड करते समय क्रैश हुआ.

29 जनवरी को अजित पवार के पार्थिव शरीर का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया. अजित पवार को आखिरी विदाई देने के लिए बारामती में भारी भीड़ जमा हुई. अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. उन्हें आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.