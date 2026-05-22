भारत का वो राज्य, जहां उगता है सबसे ज्यादा पपीता, लोग कहते दुनिया का ‘पपीता कैपिटल’; नाम जानकर रह जाएंगे दंग

State Producing Maximum Amount of Papaya in World: पपीते को सेहत के लिए शानदार फल माना जाता है. जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर उसे पपीते खाने की सलाह जरूर देते हैं. इसकी वजह ये है कि पपीते में विटामिन A, C, एंजाइम पपैन और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं. ये पोषक तत्व हमारी पाचन क्षमता और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. साथ ही, इससे हमारी त्वचा भी जवां-जवां और खिली रहती है.

दुनिया में सबसे ज्यादा पपीता उगाता है भारत

बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पपीते भारत में उगाए जाते हैं. वैश्विक उत्पादन का अकेले करीब 44 प्रतिशत हिस्सा भारत उगाता है. यहीं से उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है.

वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में करीब 59 लाख मीट्रिक टन पपीता उगाया गया. वैश्विक उत्पादन में उसका हिस्सा 44 प्रतिशत रहा. दूसरे नंबर पर डोमिनिकन रिपब्लिक, मेक्सिको, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश भारत में काफी पीछे हैं. भारत में उगे पपीतों की UAE, नेपाल, कतर और अन्य देशों में भारतीय पपीते की मांग है.

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भारत में पपीता कैपिटल कौन-सा राज्य है?

लेकिन सवाल है कि भारत का वह कौन-सा राज्य है, जो देश में सबसे ज्यादा पपीते उगाता है? जिसकी वजह से उसे दुनिया की पपीता राजधानी भी कहा जाता है. आप यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या किसी अन्य बड़े राज्य के बारे में सोच रहे होंगे. लेकिन जब हम उस राज्य का नाम बताएंगे तो आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे.

दुनिया में सबसे ज्यादा पपीता उगाने वाले भारत के उस राज्य का नाम गुजरात है. उसे दुनिया का पपीता कैपिटल कहा जा सकता है. वर्ष 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात ने लगभग 10.50 लाख टन पपीता उगाया, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 19.8% है. इससे पहले आंध्र प्रदेश इस मामले में टॉप पर था, लेकिन गुजरात ने बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और अनुकूल जलवायु का फायदा उठाकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया.

गुजरात में पपीता उगाने वाले बड़े जिले

गुजरात में पपीते की खेती उगाने के बड़े केंद्र मुख्य रूप से अहमदाबाद, खेड़ा, जामनगर और आसपास के क्षेत्र हैं. राज्य में करीब 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फसल उगाई जाती है. वहां पर ज्यादा पपीते उगाए जाने के पीछे कई अहम वजहें हैं. असल में वहां मिट्टी रेतीली-चिकनी है. वहां पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं. उनके पास पपीते की रोग-प्रतिरोधी किस्में हैं. वहां के किसान व्यावसायिक दृष्टिकोण से पपीता उगाते हैं.

राज्य के कई किसान तो 200 टन प्रति हेक्टेयर तक की उपज हासिल कर रिकॉर्ड बना चुके हैं. गुजरात में पपीते की कई किस्में उगाई जाती हैं. इनमें रेड लेडी, पूसा डिलीशियस, पूसा नैनो आदि किस्मों के नाम शामिल हैं. पपीते का फल 8-10 महीनों में तैयार हो जाता है, जिससे उसे उगाने वाले किसानों को साल भर आय का स्रोत मिल जाता है.

कम जमीन पर भी हो सकती है खेती

गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पपीते की अच्छी खेती होती है. पपीते की खास बात ये है कि इसके पौधे कम जमीन पर उगाए जा सकते हैं. यही वजह है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती करना अच्छा माना जाता है. इससे उन्हें अपनी कमाई बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि उसका सेवन करके उनकी सेहत भी अच्छी रहती है.