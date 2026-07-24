/पेपर लीक पर विधेयक से लेकर 47 अफसरों की बर्खास्तगी तक... 24 घंटे में मोदी सरकार के 7 बड़े फैसले

NEET Paper Leak Protest: नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इस दौरान छात्रों की ओर से सरकार के सामने तीन मांगे रखीं गई हैं. उधर, इस मामले पर केंद्र सरकार भी एक्टिव है और केवल 24 घंटों में सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार के रुख से साफ है कि इस मुद्दे पर छात्रों की मांगों का ध्यान रखते हुए पूरा समाधान किया जाएगा.
दरअसल, पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है. गत 20 जुलाई को छात्रों ने संसद की ओर मार्च किया, जिस दौरान सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली. इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी. आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की ओर से पिछले 24 घंटे पर सरकार ने कौन से बड़े 6 बड़े एक्शन लिए गए हैं.
गुरुवार देर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने फास्ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का ऐलान किया.
गुरुवार देर रात शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया.
पेपरलीक संशोधन बिल को संसद की पटल पर रखा जाएगा.
छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर FIR न दर्ज करने का आश्वासन.
पीड़ित छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान.
47 एनटीए अधिकारियों को बर्खास्त किया गया.
नीट पेपर लीक जांच के लिए एसआईटी का गठन
23 जुलाई की देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और पेपर लीक के विषय पर चिंता जाहिर की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा पेपर की का मुद्दा मामूली विषय नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है. जिसमें ऐसे मामले में 90 दिन के भीतर फैसला लिया जा सके. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले ढाई महीने में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. हालांकि, सरकार केवल इतने से संतोष करने वाली नहीं है. आने वाले समय में और भी बड़े एक्शन लिए जाएंगे.
नीट पेपर लीक मामले में एक्शन का दौर गुरुवार देर रात से ही शुरू हो गया. सरकार की ओर से सबसे पहले शिक्षा सचिव को बदला गया. अब मौजूदा शिक्षा सचिव विनीत जोशी की जगह पर राजस्थान कैडर के आईएएस नरेश पाल गंगवार नए एजुकेशन सेक्रेटरी बनाए गए हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अपाइंटमेंट कमेटी ने गुरुवार को कई सचिवों के तबादले कर दिए. मौजूदा शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर पंचायत राज विभाग में सेक्रेटरी बनाया गया है. उनकी जगह पर अब पशुधन विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार को देश का नया शिक्षा सचिव बनाया गया है.
शुक्रवार (24 जुलाई) को पीएम नेरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2024 को मंजूरी मिल गई है. माना जा रहा है कि सरकार की ओर से इस बिल को आगामी सोमवार को संसद की पटल पर रखा जा सकता है.
इस बिल में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के मौजूदा नियमों को और सख्त करने की बात कही गई है. इसके साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन पर जोर दिया गया है, जिनमें तीन महीने के भीतक फैसला सुनाना अनिवार्य होगा. बता दें कि इस विधेयक को सोमवार को संसद में पेश तिया जाएगा.
नीट पेपर लीक मामले में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सबसे बड़ा एक्शन शुक्रवार देर रात लिया गया. शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से 47 अधिकारियों को सीधे बर्खास्त किया है. सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ अधिकारियों पर क्रिमिनल केस चलाने की तैयारी भी है. सरकार की ओर से एनटीए का पुनर्गठन यूपीएससी की तर्ज पर किया जाना है.
Sources- "National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks." pic.twitter.com/zz2mcGIqQp
— ANI (@ANI) July 24, 2026
इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली केकॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी और सरकार के बीच बैठक हुई. इस बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, तो सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए. सीजेपी की ओर से सरकार के सामने तीन मांगे रखी गईं, जिनमें
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए.
पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए.
प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर FIR दर्ज की गई है, उसे हटाया जाए शामिल है.
गौरतलब है कि सीजेपी और सरकार के बीच बैठक का एक दौर कल भी चलेगा. बताया जा रहा है कि सरकार ने सीजेपी की दो मांगों को मान लिया है. ऐसे में पीड़ित बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और प्रदर्शनकारियों पर हुई एफआआर को भी वापस लिया जाएगा. हालांकि, सीजेपी ने दावा किया है कि 24 घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर से सरकार के साथ बैठक होनी है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' के तहत पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया है. यह STF, UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA और अन्य अधिसूचित प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच करेगी और मुकदमों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन एजेंसियों के साथ समन्वय भी करेगी.