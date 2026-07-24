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पेपर लीक पर विधेयक से लेकर 47 अफसरों की बर्खास्तगी तक... 24 घंटे में मोदी सरकार के 7 बड़े फैसले

नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में है. पिछले 24 घंटों में केंद्र सरकार की ओर से 7 बड़े फैसले लिए गए हैं. इस संबंध में गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि आने वाले समय में और भी बड़े एक्शन लिए जाएंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:15 PM IST
पेपर लीक पर विधेयक से लेकर 47 अफसरों की बर्खास्तगी तक... 24 घंटे में मोदी सरकार के 7 बड़े फैसले

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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