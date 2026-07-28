/एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा, एक-एक कर गिनाई खामियां; जानिए किसने क्या कहा?

Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही है. 28 जुलाई को लोकसभा में जारी महाबहस में सरकार और विपक्ष के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले. आपको बताते चलें कि सोमवार यानी 27 जुलाई तक विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मात्र 143 मिनट तक और राज्यसभा में महज 149 मिनट तक कामकाज हुआ.
आज एंटी पेपर लीक बिल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल के प्रावधानों के बारे में बताया तो विपक्ष के नेता जैसे गौरव गोगोई, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी ने सरकार के पुराने बिलों की खामियां बताते हुए सरकार को घेरा. इन सांसदों ने नए बिल की खामियां गिनाते हुए कहा कि इस बिल से भी पेपर लीक की महासमस्या नहीं रुकेगी.
इस बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त मुकर्रर हुआ था, जिसे बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से बढ़ाकर 8 से 10 घंटे तक करने का फैसला लिया गया.
गौरव गोगोई ने कहा, 'सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि पिछला बिल भी मजबूत था, लेकिन उसमें खामिया थीं. सरकार कई आरोपियों को पकड़वाने में नाकाम रही. गोगोई ने संदीप मुखिया का नाम लेते हुए कहा कि संदीप आरोपी बनने के बाद 11 महीने तक फरार रहा. वो 2025 में गिरफ्तार हुआ और उस मामले में अभी 4 दिन पहले उसे बेल मिल गई. मई 2026 में बरुआ कोचिंग अकादमी के चेयरमैन, एक अन्य अमित कुमार सिंह को बेल मिली एक और आरोपी को बेल मिली. राकेश को बेल मिली. अमित प्रसाद, वीरेंद्र कुमार पांडा ऐसे कितने नाम हैं जो कानून की खामियों का फायजा उठाकर जमानत पर बाहर आ गए.
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आगे कहा, 'ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है. सुधार नहीं लाना चाहती है. ये बिल सिर्फ दिखावे का बिल है.'
वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए.
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि न्यू इंडिया में इतने पेपर लीक क्यों. हर बार पेपर का नाम बदल जाता है. पेपर लीक पैटर्न बन गया है. सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है. पेपर के परिवहन के लिए एयरफोर्स को लगाना पड़ रहा है. इस पर सोचने की जरूरत है. पिछले दो महीनों में जो हुआ है, लाखों छात्र देश के कोने-कोने से आए और सरकार से सवाल पूछा. सरकार ने उनको दिया क्या? बैरिकेड, डंडा, पुलिस लाठीचार्ज. पिछले 12 साल में सीबीएसई से लेकर नीट तक, पेपर लीक की हर घटना में एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई.'
गोगोई ने कहा कि नए बिल से पेपर लीक नहीं रुकेगा, क्योंकि ये देखने में मजबूत है, लेकिन कारगर नहीं. लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा जारी है. इस विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी.
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले प्राइमरी स्कूल पर हमला किया. कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए. युवाओं के भविष्य पर चोट की है आपने. नौकरी पर हमला किया है आपने. ऐसा इसलिए किया, कि नींव पर ही हमला होगा तो गरीब परिवार के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एक लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सात लाख से ज्यादा स्कूल थे, जो अब छह लाख कुछ रह गए हैं.
अखिलेश यादव ने आगे कहा, 'केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पर भी हमला किया है. 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला किया है. शिक्षक भर्ती के लोग मंत्रियों के यहां गए, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार कमाल की है. नौकरी नहीं देना चाहती. सबसे अधिक पिछड़ों का अधिकार छीना है. माध्यमिक स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं. बोर्ड परीक्षाएं लीक हुई हैं. बड़े पैमाने पर बोर्ड पेपर लीक किए गए हैं. 10वीं-12वीं के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं. नीट के जिन बच्चों ने जान दी है, अपनी और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं. उम्मीद है कि सरकार बच्चों की एक करोड़ मुआवजे की मांग मानेगी. उच्च शिक्षा की भर्ती में नियुक्तियों की क्या चर्चा करें. सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा, तो नीचे वालों से क्या उम्मीद करें.'
हालांकि मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते 20 सालों में कई राज्यों में हुए पेपर लीक का हवाला देते हुए कहा कि पेपर लीक की समस्या देशव्यापी समस्या है. कई राज्यों में हुई सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हुए हैं. उसका ध्यान रखते हुए हम नया कानून लाए हैं. सरकार का कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ऐसा कानून लाएंगे, जिससे नकल माफिया की कमर टूट जाएगी.