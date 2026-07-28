Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा, एक-एक कर गिनाई खामियां; जानिए किसने क्या कहा?

एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा, एक-एक कर गिनाई खामियां; जानिए किसने क्या कहा?

लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा जारी है. विपक्ष के कई नेताओं का संबोधन हो चुका है. फिलहाल प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही है.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jul 28, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:02 PM IST
एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा, एक-एक कर गिनाई खामियां; जानिए किसने क्या कहा?
Image Credit: @SansadTV

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टीम इंडिया में नहीं रणजी के 4 चैंपियन, घरेलू क्रिकेट में खुद को तपाने का क्या फायदा?
India vs Sri Lanka21 min ago
2
Vivek Oberoi25 min ago
3
Delhi news31 min ago
4
anti paper leak bill 202632 min ago
5
TV reality show34 min ago