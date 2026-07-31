/पेपर सेट करने वालों ने ही किया ट्रांसलेशन... NTA की इस बड़ी चूक से लीक हुआ NEET का पेपर, CBI चार्जशीट में खुलासा

Neet 2026 Paper Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने अपनी जांच के बर्फ जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है. उस चार्जशीट में जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए उसने NTA की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए. CBI की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा एक अहम पहलू सामने आया है.
जांच एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले कुछ विशेषज्ञों को ही अंतिम प्रश्नपत्र का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी. CBI का मानना है कि इसी व्यवस्था का कथित तौर पर दुरुपयोग करते हुए पेपर लीक की साजिश को अंजाम दिया गया.
चार्जशीट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीन शिक्षक पी. वी. कुलकर्णी (केमिस्ट्री), मनीषा गुरुनाथ मंडारे (फिजिक्स) और मनीषा संजय हवलदार (बायोलॉजी) NTA के पेपर सेटिंग पैनल से जुड़े थे. जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रश्नपत्र तैयार करने और उसके मराठी अनुवाद के दौरान इन शिक्षकों को अंतिम पेपर तक लंबे समय तक पहुंच मिली. इसी दौरान उन्होंने प्रश्नों को याद कर लिया और बाद में उन्हें अपनी कोचिंग से जुड़े कुछ छात्रों तक पहुंचाया.
CBI के मुताबिक, शिक्षकों को प्रश्नपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नियंत्रित वातावरण (Sanitized Environment) में रखा गया था. हालांकि, एजेंसी का आरोप है कि उन्हें घर जाने और नियमित रूप से अपनी कोचिंग कक्षाएं लेने की अनुमति भी थी. इसी अवधि में उन्होंने छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताकर वही सवाल पढ़ाए, जो बाद में NEET-UG 2026 की परीक्षा में पूछे गए. जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि छात्रों को यह जानकारी नहीं थी कि उन्हें पढ़ाए जा रहे प्रश्न अंतिम प्रश्नपत्र का हिस्सा हैं. उन्हें केवल संभावित या महत्वपूर्ण प्रश्न बताकर तैयार कराया गया.
चार्जशीट में पुणे की मनीषा वाघमारे का भी उल्लेख है. CBI के अनुसार, उसने छात्रों से ये प्रश्न एकत्र किए और उनका PDF तैयार किया. एजेंसी का आरोप है कि यह PDF बाद में धनंजय लोखंडे तक पहुंची, जिसने कथित तौर पर इसे आगे अन्य लोगों को उपलब्ध कराया. CBI का दावा है कि इसी नेटवर्क के जरिए प्रश्न विभिन्न राज्यों तक पहुंचे. जांच के दौरान CBI ने NTA को परीक्षा प्रक्रिया में कथित सुरक्षा खामियों की जानकारी भी दी है. एजेंसी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए NTA को विस्तृत सुझाव देने की तैयारी में है. CBI इस मामले में अब तक 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसी का कहना है कि आगे की जांच में और तथ्य सामने आ सकते हैं.