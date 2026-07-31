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पेपर सेट करने वालों ने ही किया ट्रांसलेशन... NTA की इस बड़ी चूक से लीक हुआ NEET का पेपर, CBI चार्जशीट में खुलासा


CBI Chargesheet On Neet 2026 Paper Leak: CBI ने NEET 2026 पेपर लीक मामले में NTA की भूमिका पर सवाल खड़े किए. CBI के मुताबिक, इसी व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करते हुए पेपर लीक को अंजाम दिया गया.

Written ByPramod Sharma
Published: Jul 31, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:50 PM IST
पेपर सेट करने वालों ने ही किया ट्रांसलेशन... NTA की इस बड़ी चूक से लीक हुआ NEET का पेपर, CBI चार्जशीट में खुलासा

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