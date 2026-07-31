/पेपर सेट करने वालों ने ही किया ट्रांसलेशन... NTA की इस बड़ी चूक से लीक हुआ NEET का पेपर, CBI चार्जशीट में खुलासा

चार्जशीट में पुणे की मनीषा वाघमारे का भी उल्लेख है. CBI के अनुसार, उसने छात्रों से ये प्रश्न एकत्र किए और उनका PDF तैयार किया. एजेंसी का आरोप है कि यह PDF बाद में धनंजय लोखंडे तक पहुंची, जिसने कथित तौर पर इसे आगे अन्य लोगों को उपलब्ध कराया. CBI का दावा है कि इसी नेटवर्क के जरिए प्रश्न विभिन्न राज्यों तक पहुंचे. जांच के दौरान CBI ने NTA को परीक्षा प्रक्रिया में कथित सुरक्षा खामियों की जानकारी भी दी है. एजेंसी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए NTA को विस्तृत सुझाव देने की तैयारी में है. CBI इस मामले में अब तक 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसी का कहना है कि आगे की जांच में और तथ्य सामने आ सकते हैं.