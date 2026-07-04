"कागज बनाम इंसान": SIR, नागरिकता और आम आदमी की फिक्र

असम के अमीनुल हक का मामला, पश्चिम बंगाल के 75 वर्षीय वरिष्ठ वकील का प्रकरण और The Telegraph के पूर्व संपादक आर. राजगोपाल का पासपोर्ट विवाद—ये तीनों घटनाएं अलग-अलग हैं, लेकिन इनसे एक साझा सवाल उभरता है: क्या एक नागरिक की पहचान उसके जीवन, उसके सामाजिक अस्तित्व और दशकों की सार्वजनिक मौजूदगी से तय होगी या सिर्फ कागजों से?
यही वह फ़िक्र है, जिसे आज बहुत-से मुस्लिम स्कॉलर, क़ानून के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता सामने रख रहे हैं. यह फ़िक्र किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है. अगर आज यह चिंता मुसलमानों में अधिक दिखाई दे रही है, तो उसकी एक वजह दस्तावेज़ी समस्याओं का अधिक सामना करना भी है, लेकिन कल यही संकट ग़रीब हिंदुओं, घुमंतू एवं विमुक्त जातियों, भूमिहीन मज़दूरों, बाढ़ और नदी कटाव से विस्थापित परिवारों तथा दूसरे वंचित तबकों के सामने भी उसी शिद्दत से खड़ा हो सकता है.
असम के अमीनुल हक के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को बरक़रार रखा. अमीनुल ने अपनी भारतीय नागरिकता के समर्थन में 15 दस्तावेज़ पेश किए, जिनमें NRC, विभिन्न वर्षों की मतदाता सूचियाँ, ज़मीन के रिकॉर्ड, PAN और EPIC भी शामिल थे. इसके बावजूद अदालत ने कहा कि नागरिकता के मामलों में दस्तावेज़ों की तादाद नहीं, बल्कि उनकी कानूनी स्वीकार्यता, प्रमाणिकता और आपसी कड़ी निर्णायक होती है.
यह फ़ैसला अपने तथ्यों पर आधारित था, लेकिन इससे एक गंभीर प्रश्न अवश्य पैदा हुआ—यदि दस्तावेजों में मामूली विसंगतियाँ भी निर्णायक बन जाएँ, तो वह ग़रीब मजदूर, किसान या अशिक्षित नागरिक क्या करेगा जिसके पास पुराने रिकॉर्ड कभी बने ही नहीं या समय के साथ नष्ट हो गए?
पश्चिम बंगाल के एक 75 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता, जो लगभग पाँच दशक से वकालत कर रहे थे और वर्षों से मतदान करते आ रहे थे, उनका नाम SIR के दौरान मतदाता सूची से हटा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया bona fide resident माना, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं देने के बजाय ट्रिब्यूनल को out-of-turn hearing का निर्देश दिया, ताकि अपील का अधिकार केवल प्रशासनिक देरी के कारण निष्प्रभावी न हो.
यह आदेश न्यायिक संतुलन का उदाहरण है, लेकिन इससे यह प्रश्न भी उठता है कि यदि एक वरिष्ठ वकील को भी अपने अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े, तो एक गरीब और अशिक्षित नागरिक की स्थिति क्या होगी?
पूर्व संपादक आर. राजगोपाल का पासपोर्ट नवीनीकरण पुलिस सत्यापन में आई बाधा के कारण रुक गया, जबकि मतदाता सूची में नाम होना पासपोर्ट की वैधानिक शर्त नहीं है. बाद में प्रशासन ने स्थिति सुधारी, लेकिन यह मामला इस बात की चेतावनी देता है कि चुनावी प्रक्रियाओं का प्रभाव यदि अन्य नागरिक सेवाओं पर पड़ने लगे, तो गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटना अपने-आप किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं करता. साथ ही उसने यह भी सुनिश्चित किया कि अपील का अधिकार केवल देरी के कारण अर्थहीन न हो जाए. न्यायालय ने SIR की प्रक्रिया को चुनावी शुचिता के लिए आवश्यक माना, लेकिन नागरिकता का अंतिम निर्णय उससे अलग संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया का विषय बताया.
पश्चिम बंगाल में लाखों लंबित अपीलें प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती हैं. यदि पर्याप्त संख्या में ट्रिब्यूनल और न्यायिक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो न्याय मिलने में वर्षों लग सकते हैं. न्याय में अत्यधिक विलंब स्वयं एक गंभीर सार्वजनिक समस्या बन सकता है.
इस बहस को केवल हिंदू-मुस्लिम विवाद के रूप में देखना उचित नहीं होगा. दस्तावेज़ी कठिनाइयां उन सभी लोगों के सामने आती हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, घुमंतू समुदाय, आदिवासी, भूमिहीन मज़दूर और प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित परिवार—सभी ऐसे जोखिमों का सामना कर सकते हैं.
समयबद्ध सुनवाई, ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाना, निःशुल्क विधिक सहायता, दस्तावेज़ सुधार की सरल व्यवस्था, SIR डेटा के उपयोग पर स्पष्ट नीति तथा अत्यंत गरीब और दस्तावेज़-विहीन लोगों के लिए व्यावहारिक प्रमाण व्यवस्था जैसे उपाय इस समस्या को कम कर सकते हैं. इसी प्रकार, यदि आवश्यक हो, तो नागरिकता संबंधी प्रक्रियाओं और प्रमाण के मानकों की समय-समय पर विधायी समीक्षा भी की जा सकती है.
भारत का संविधान क़ानून के शासन और नागरिकों के अधिकार—दोनों की समान रूप से रक्षा करता है. इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहां वास्तविक नागरिक केवल दस्तावेज़ी त्रुटियों, प्रशासनिक विलंब या तकनीकी कमियों के कारण अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न हों.
कानून की गरिमा बनी रहनी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य इंसान की हिफाजत होना चाहिए. कागग अहम हैं, मगर किसी नागरिक की पूरी जिंदगी, उसकी पहचान और उसके अधिकार उनसे छोटे नहीं होने चाहिए. यही जनहित है, यही संविधान की रूह है और यही एक मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है.