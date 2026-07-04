"कागज बनाम इंसान": SIR, नागरिकता और आम आदमी की फिक्र

यही वह फ़िक्र है, जिसे आज बहुत-से मुस्लिम स्कॉलर, क़ानून के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता सामने रख रहे हैं. यह फ़िक्र किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है. अगर आज यह चिंता मुसलमानों में अधिक दिखाई दे रही है, तो उसकी एक वजह दस्तावेज़ी समस्याओं का अधिक सामना करना भी है, लेकिन कल यही संकट ग़रीब हिंदुओं, घुमंतू एवं विमुक्त जातियों, भूमिहीन मज़दूरों, बाढ़ और नदी कटाव से विस्थापित परिवारों तथा दूसरे वंचित तबकों के सामने भी उसी शिद्दत से खड़ा हो सकता है.