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"कागज बनाम इंसान": SIR, नागरिकता और आम आदमी की फिक्र

असम के अमीनुल हक का मामला, पश्चिम बंगाल के 75 वर्षीय वरिष्ठ वकील का प्रकरण और The Telegraph के पूर्व संपादक आर. राजगोपाल का पासपोर्ट विवाद—ये तीनों घटनाएं अलग-अलग हैं, लेकिन इनसे एक साझा सवाल उभरता है: क्या एक नागरिक की पहचान उसके जीवन, उसके सामाजिक अस्तित्व और दशकों की सार्वजनिक मौजूदगी से तय होगी या सिर्फ कागजों से?

Written ByAdvocate Mohammad Usman AzhariEdited By:Haresh Kumar
Published: Jul 04, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:32 AM IST
"कागज बनाम इंसान": SIR, नागरिकता और आम आदमी की फिक्र

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Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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