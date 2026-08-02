/Pappu Yadav की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, बोले- उसके हाथ में चाकू था, मुझे मारने आया था

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी उन्हें जान से मारने के लिए चाकू लेकर पहुंचा था. उस चाकू की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जो कथित तौर पर हमलावर के पास था.
पप्पू यादव दिल्ली में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. हमला करने वाले शख्स को वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर उसके साथ मारपीट की है. हमलवार कौन है और क्या करता है, इस बारे में अभी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल के बाद पप्पू यादव ने कहा 'बाबा रोज कह रहे हैं, 'मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख रुपये देंगे.' हमने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, मेरी हत्या की साजिश थी, लेकिन मैं बच गया.'
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