/साधु बनकर संसद क्यों पहुंचे थे पप्पू यादव? Zee News से Exclusive बातचीत में किया खुलासा

Pappu Yadav: संसद के मानसून सत्र के दौरान 31 जुलाई को उस वक्त सब हैरान रह गए, जब बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद भवन पहुंचे. हाथों में तख्ती लिए पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया, जिसे विपक्ष का पूरा साथ मिला. इस घटनाक्रम के बाद पप्पू यादव पर संतों का अपमान करने का आरोप लगा और दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है. जी न्यूज के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पप्पू यादव ने साधु का चोला पहनकर प्रदर्शन करने पर अपना पक्ष रखा है.
अब Zee News से खास बातचीत में पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने साधु के वेश में प्रदर्शन क्यों किया?
पप्पू यादव ने कहा कि 'मैंने सनातन और संतों का अपमान नहीं किया, बल्कि सनातन की रक्षा के लिए यह प्रदर्शन किया. मंदिर ट्रस्ट में चोरी करने वाले संतों और पूरी कमेटी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं.' उन्होंने आरोप लगाया कि चंदा चोरी मामले में कोषाध्यक्ष गोविंदगिरि पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरी कमेटी इसमें मिली हुई है.
पप्पू यादव ने मामले की जांच कर रही एसआईटी पर भी सवाल उठाए. उन्हों कहा, 'एसआईटी सत्ता ने बनाई है, वो जो चाहेगी, वो करेगी. SIT बनाकर छोटी मछली को फंसा दिया गया जबकि सभी बड़ी मछलियों को बचाया गया है. मैंने सनातन की रक्षा के लिए आवाज उठाई है. उन्होंने मामले की जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा कराए जाने की मांग भी की.
संसद परिसर में किए गए पप्पू यादव के प्रदर्शन को इसलिए अनोखा कहा जा रहा है. क्योंकि, वो साधु के वेश में आए थे. वह अपने साथ एक दानपेटी भी लाए थे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम सांसद पैसा डालते नजर आ रहे थे. इसके बाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी वहां आए और पप्पू यादव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसी दौरान पैसे डालने के कुछ देर बाद ही पप्पू यादव दानपेटी लेकर भाग रहे थे.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी (SIT) ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला समेत कुल 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी तेजी से जांच कर रही है. आरोपियों के रिश्तेदारों समेत कुल 200 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है.
अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस घटना को भगवा और साधु-संतों का अपमान बताया है. उन्होंने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच एजेंसियां कर रही हैं. कानून का जो भी फैसला आएगा, संत समाज उसे स्वीकार करेगा और दोषियों को सजा भी मिलेगी. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि इस मामले के बहाने सनातन परंपरा और साधु-संतों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
साधु के वेश में संसद परिसर में प्रदर्शन करने वाले सांसद पप्पू यादव कानूनी विवाद में भी घिर गए हैं. उनके इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता सूर्या मैथिल ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने भगवा वस्त्रों का अनादर किया और संसद परिसर के बाहर भगवान रामलला की तस्वीर को जमीन पर रखकर सनातन संस्कृति का अपमान किया.