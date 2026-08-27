/सावन में बेटे ने खाया नॉनवेज और पी शराब, मां-बाप को आया इतना गुस्सा कि बेटे की कर दी हत्या

सावन के पवित्र महीने में मटन खाने और शराब पीने को लेकर एक परिवार में ऐसा विवाद हुआ कि मामला बेटे की मौत तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि बेटा मटन खाने और शराब पीने के बाद घर लौटा था. इससे नाराज पिता ने उस पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मामला महाराष्ट्र का है जहां पुणे के वारजे मालवाड़ी इलाके में परिवार के भीतर हुए मामूली विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि एक पिता ने अपने ही बेटे की जान ले ली.
सावन के महीने में शराब पीकर घर लौटे 30 वर्षीय महेश भागवत गायकवाड़ का अपने पिता से नॉन-वेज खाने को लेकर विवाद हुआ था. बात इतनी बढ़ी कि पिता ने बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल महेश की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता भागवत सूर्यभान गायकवाड़ (64) और मां पार्वती भागवत गायकवाड़ (60) को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि पिता ने बेटे को पीटकर मौत के घाट उतारा, जबकि मां ने घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की.
पुलिस के मुताबिक, घटना 24 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे से 25 अगस्त की सुबह 4 बजे के बीच वारजे मालवाड़ी के रामनगर इलाके में हुई. महेश शराब के नशे में घर पहुंचा था. इसी दौरान घर में मटन खाने को लेकर उसका पिता से विवाद हो गया. शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि भागवत ने महेश को बुरी तरह पीटा. इस हमले में महेश गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलने के बाद महेश के भाई ने वारजे मालवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मृतक के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान घटना से जुड़े हालात और आरोपों को लेकर दोनों से पूछताछ की गई. मां पर आरोप है कि घटना के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की.
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, महेश की शादी करीब दस साल पहले हुई थी. उसका परिवार और शिकायतकर्ता भाई आसपास ही रहते हैं. शिकायतकर्ता इलाके में पेंटर का काम करता है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और मारपीट के बाद महेश की मौत किन परिस्थितियों में हुई.