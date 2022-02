यूक्रेन में फंसा MBBS कर रहा छात्र, वापस बुलाने को मां-बाप के पास पैसे नहीं

नई दिल्ली: अमरोहा (Amroha) के गांव बीलना निवासी एमबीबीएस का स्टूडेंट (MBBS Student) शारीक आर्थिक तंगी (Cash-Strapped) के चलते यूक्रेन (Ukraine) में फंसा हुआ है. बता दें कि उसके परिजनों (Family) ने भारत सरकार (Indian Government) से मदद की गुहार (Call for Help) लगाई है.

एमबीबीएस का छात्र फंसा यूक्रेन में

अमरोहा जनपद (Amroha District) के नौगावां सादात थाना क्षेत्र (Naugawan Sadat Police Station Area) के अंतर्गत आने वाले गांव बीलना के रहने वाले शाहिद का पुत्र शारीक एमबीबीएस की पढ़ाई (MBBS Studies) करने के लिए यूक्रेन (Ukraine) में लगभग 4 साल से रह रहा है.

परिवार वाले परेशान

शारीक का परिवार (Family) बेहद गरीब (Very Poor) है और आर्थिक तंगी (Economic Crunch) की वजह से वह यूक्रेन और रूस के बीच तनाव (Tension Between Ukraine and Russia) में अपने बेटे को वापस नहीं बुला पाए. अब उनका बेटा इस जंग (War) में फंस गया है और यूक्रेन (Ukraine) में चल रही जंग की वजह से उसका परिवार परेशान (Worried) और डरा-सहमा (Frightened) है. वह लगातार यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई (Battle of Ukraine and Russia) की खबरें टीवी (TV) पर देख रहे हैं.

भारत सरकार से मांगी मदद

यूक्रेन (Ukraine) में फंसे शरीक के भाई (Brother) मोहम्मद सादिक का कहना है कि हम भारत सरकार (Indian Government) से मांग (Demand) करते हैं कि हमारे बच्चे को भारत (India) भुलाने में मदद (Help) करें और किसी भी तरीके से वहां पर फंसे बच्चों (Trapped Children) को बाहर निकाला जाए.

