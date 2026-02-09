Advertisement
trendingNow13103361
Hindi Newsदेशजिस भाषण पर 2 मिनट तक बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे स्वामी विवेकानंद- पीएम मोदी ने सुनाया किस्सा

जिस भाषण पर 2 मिनट तक बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे स्वामी विवेकानंद- पीएम मोदी ने सुनाया किस्सा

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास पर बोलते हुए स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि मंच पर जाने से पहले विवेकानंद घबराए हुए थे, लेकिन मां सरस्वती को स्मरण करने के बाद जैसे ही उन्होंने 'सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका' कहा, दो मिनट तक तालियां बजीं. पीएम मोदी ने छात्रों को आत्मविश्वास, सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड के दौरान छात्रों से बातचीत की. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास के महत्व पर जोर देते हुए स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध शिकागो भाषण से जुड़ा एक किस्सा छात्रों के साथ साझा किया. उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास के दो हिस्से होते हैं- ‘आत्म’ और ‘विश्वास’. जिसके भीतर खुद पर विश्वास होता है, वह किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है और चुनौतियों का सामना कर सकता है.

 व्यक्ति को खुद पर करना चाहिए भरोसा: पीएम मोदी 

पीएम मोदी ने कहा कि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, वह किसी भी स्थिति का गहराई से अध्ययन करता है और उसी के अनुसार आगे बढ़ता है. इसी क्रम में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए बताया कि आज जिस शिकागो भाषण के लिए उन्हें पूरी दुनिया याद करती है, उस भाषण से पहले वे भी काफी नर्वस थे.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने अपने एक शिष्य को पत्र लिखकर उस समय की मनस्थिति का वर्णन किया था. पत्र में विवेकानंद ने लिखा था कि शिकागो में भाषण देने से पहले वे घबरा गए थे क्योंकि वहां दुनिया भर के बड़े-बड़े विद्वान, तपस्वी और विचारक मौजूद थे. उन्हें यह चिंता थी कि वे मंच पर क्या बोलेंगे.

स्वामी विवेकानंद भी हुए थे नर्वस: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने उस पत्र में लिखा कि उन्होंने मन ही मन मां सरस्वती का स्मरण किया और प्रार्थना की कि उन्होंने जीवन में जो भी सीखा है, वह सब एक साथ उनकी वाणी में आ जाए. इसके बाद वे मंच पर गए और जैसे ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत 'सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका' शब्दों से की, सभागार में करीब दो मिनट तक तालियां बजती रहीं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वही क्षण स्वामी विवेकानंद के जीवन का टर्निंग प्वाइंट बन गया. उस प्रतिक्रिया ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अपने बारे में जितना सोचते थे, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य उनके भीतर मौजूद है. वहीं से उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो गया. पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि जीवन में चाहे कोई कितना ही अच्छा वक्ता, खिलाड़ी या कलाकार क्यों न हो, असफलता सभी के जीवन में आती है.

ये भी पढ़ें: क्या इंसान बन जाएगा मशीन का गुलाम? पीएम मोदी ने AI के डर पर छात्रों को दिया 'स्मार्ट' मंत्र

पीएम मोदी ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या वे कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. छात्रों के जवाब के बाद पीएम मोदी ने कहा कि असफलता आने पर यह देखना जरूरी है कि हम उससे क्या सीखते हैं, न कि निराश होकर बैठ जाएं. उन्होंने कहा कि जीवन की चुनौतियों का समाधान कोई और नहीं करता, बल्कि हमें स्वयं करना होता है. परिस्थितियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha 2026

Trending news

जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
Indian Army news
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट