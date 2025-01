'परीक्षा पे चर्चा' में शामिल हुई लड़की, कर दिखाया कुछ ऐसा कि खुद PM मोदी ने भेजा खत

Pariksha Pe Charcha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा ने सोलापुर की साक्षी सुराना की जिंदगी बदल दी. उसने अपनी तकलीफों से लड़ते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया. साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पीएम मोदी की तरफ से एक खत मिला. गुरुवार को एक्स हैंडल 'मोदी आर्काइव' ने एक पोस्ट के ज़रिए उसकी कहानी बताई है. इस पोस्ट में दो मिनट से ज्यादा समय का एक वीडियो भी शेयर किया गया है.

वीडियो के साथ कैप्शन दिया,'एक साल पहले ही सोलापुर की साक्षी सुराना को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था. उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से एक साल स्कूल छोड़ना पड़ा था. गंभीर माइग्रेन और पीठ की ऐंठन की वजह से वे अपनी परीक्षाएं पूरी नहीं कर पाईं और खास तौर पर अर्थशास्त्र उनके लिए एक मुश्किल चुनौती बना हुआ था.'

उस कठिन दौर में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों ने सहारा दिया और उन्हें याद दिलाते रहे कि अगर आप आगे बढ़ते रहें तो बाधाओं के बावजूद भी कामयाबी मुमिका है. दृढ़ निश्चय के साथ साक्षी ने अपनी पढ़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया और नतीजा? उसने न सिर्फ 12वीं की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया, बल्कि अर्थशास्त्र में पहला स्थान हासिल किया.

“No matter how much we write, words will always fall short in describing you,” wrote Sakshi in her poem for him.

