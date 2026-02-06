Advertisement
trendingNow13100136
Hindi Newsदेशपरीक्षा पे चर्चा में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना

'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना

Pariksha Pe Charcha: पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में छात्रों से संवाद कर परीक्षा के तनाव से निपटने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन कौशल पर मार्गदर्शन दिया. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी सहित कई नेताओं ने कार्यक्रम की सराहना की और इसे छात्रों व अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक बताया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Pariksha Pe Charcha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के साथ संवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं ने सराहना की है. 'परीक्षा पे चर्चा' का कार्यक्रम संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में भी रखा गया, जहां छात्रों के साथ मंत्रियों और भाजपा सांसदों ने हिस्सा लिया.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर कहा कि छोटी-छोटी बातों के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी कल्पना को जन्म दिया है. वे लगातार बच्चों से रूबरू होते हैं. इस बार देश के अनेक भागों में जाकर उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया है.

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वाकई में बहुत अनोखी और आकर्षक अभिव्यक्ति करने की शैली है. जिन्होंने कार्यक्रम को देखा है, उन्होंने महसूस किया है. मुझे यह भी खुशी होती है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और छात्रों के माध्यम से देश की एक तस्वीर देखी. कार्यक्रम में जिन बच्चों ने भाग लिया, उनमें जिज्ञासा, हुनर और सीखने की क्षमता है. यह छात्रों के लिए भी खास पल रहा कि वे प्रधानमंत्री आवास पर खुद पीएम मोदी से रूबरू हुए और उनसे सवाल पूछे.

Add Zee News as a Preferred Source

 पीएम मोदी ने छात्रों को बताई जीवन जीने की कला

'परीक्षा पे चर्चा' के बारे में जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी भी अपने अनुभव को साझा करते हैं. ये सिर्फ छात्रों और शिक्षकों, मंत्रालय के अधिकारियों और सांसदों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए अनोखा अवसर होता है. जीवन पद्धति कैसी हो और कैसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं, इस बारे में भी पीएम मोदी ने कई बातें कहीं.

केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कार्यक्रम के बारे में कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को समझाया कि परीक्षा से जुड़े तनाव और डर से कैसे निपटा जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर कैसे असर डालता है, अभिभावक उनका कैसे साथ दे सकते हैं और सफलता पाने के कई टिप्स भी बताए.

ये भी पढ़ें: हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर PM मोदी ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ

बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने 'परीक्षा पे चर्चा' पर कहा कि यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है और छात्रों को इसका इंतजार तो रहता ही है, हम लोगों को भी इसका इंतजार रहता है. जीवन की कला, जीवन में कैसे निर्णय लें और कैसे आगे पढ़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है. एक अभिभावक के नाते प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को सब कुछ सिखाते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा