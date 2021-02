मार्च में ऑनलाइन होगी प्रधानमंत्री की ‘परीक्षा पे चर्चा’, प्रतियोगिता से होगा प्रतिभागियों का चयन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) वार्षिक संवाद कार्यक्रम ‘ परीक्षा पे चर्चा’ (Pariksha Pe Charcha) के तहत मार्च में छात्रों के अलावा अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद करेंगे. इस संवाद के दौरान सवाल पूछने वालों का चयन प्रतियोगिता के जरिए होगा. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल ‘परीक्षा पे चर्चा’ का आयोजन ऑनलाइन होगा.

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने गुरुवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के साथ यह चर्चा उनकी परीक्षाएं शुरू होने से पहले मार्च में होगी.

निशंक ने ट्वीट किया, ‘विद्यार्थियों के परीक्षा तनाव को कम कर उन्हें प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ का चौथा संस्करण मार्च 2021 में आयोजित किया जा रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘कोविड-19 महामारी के कारण इस साल चर्चा ऑनलाइन होगी.’

चर्चा के लिए पंजीकरण गुरुवार (18 फरवरी) से को शुरू हो गया है, यह 14 मार्च को समाप्त होगा. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘लोगों की मांग पर ‘परीक्षा पे चर्चा 2021 में इस बार अभिभावकों एवं शिक्षकों को भी शामिल किया गया है. मैं छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों से बड़ी संख्या में परीक्षा पे चर्चा 2021 में हिस्सा लेने की अपील करता हूं.’

On popular demand, ‘Pariksha Pe Charcha 2021’ will also include parents and teachers. It’ll be a fun filled discussion on an otherwise serious subject. I call upon my student friends, their amazing parents and hardworking teachers to take part in #PPC2021 in large numbers.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2021