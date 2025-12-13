संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Advertisement
Parliament Attack 2001 Anniversary: 13 दिसंबर 2001 को हुए संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर देश ने अपने वीर सुरक्षाकर्मियों को नमन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने के संकल्प को दोहराया.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:19 PM IST
Parliament Attack 2001 Anniversary: संसद परिसर पर हुए आतंकी हमले को आज 24 साल हो गए हैं. इस मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. उनके साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य वरिष्ठ सांसद भी मौजूद रहे थे. इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में NDA और विपक्ष दोनों पक्षों के नेताओं ने भाग लिया और शहीदों के बलिदान को याद किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा में जान देने वाले शहीदों को याद करते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा राष्ट्र के लिए प्रेरणा बना रहेगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फिर उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर हुआ कायराना हमला देश की संप्रभुता, गरिमा और जनता की शक्ति पर सीधा वार था. संसद और राष्ट्र की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के प्रति देश सदा उनका ऋणी रहेगा.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्होंने कहा कि संसद भवन पर आतंकी हमले के दौरान लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा में जान देने वाले वीरों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

CRPF की वीरता को किया गया याद
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने भी इस अवसर पर 88 बटालियन की कांस्टेबल कमलेश कुमारी को श्रद्धांजलि दी. CRPF के मुताबिक 13 दिसंबर 2001 को हमले के दौरान उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच आतंकियों का पीछा किया और लगातार अपने साथियों को उनकी गतिविधियों की जानकारी देती रहीं. उनकी बहादुरी के कारण सभी 5 आतंकियों को मार गिराया गया. इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हुईं और कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गईं. उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया.

13 दिसंबर 2001
13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े भारी हथियारों से लैस 5 आतंकियों ने नई दिल्ली में संसद परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी. यह हमला संसद की कार्यवाही स्थगित होने के करीब 40 मिनट बाद हुआ था उस वक्त संसद में लगभग 100 सांसद मौजूद थे. इस हमले में सुरक्षाकर्मियों समेत करीब 14 लोगों की जान गई थी.

लोकसभा में श्रद्धांजलि और संकल्प
शुक्रवार को लोकसभा ने संसद सुरक्षा सेवा दिल्ली पुलिस और CRPF के उन वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन का नेतृत्व करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की थी. सदन ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने और देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प को फिर से दोहराया.

यह भी पढ़ें: 'कफन चोर...' के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी; क्या अधूरी है 24 साल पहले की लड़ाई?

 

