Lok Sabha Attack: हमें मत मारो, हम तो केवल... लोकसभा में गिड़गिड़ाते हुए बोले वो लड़के, UAPA में केस दर्ज

Lok Sabha Security Lapse UAPA Case: लोकसभा की चलती कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदकर उत्पात मचाने वाले प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया है. बताते हैं कि देर रात तक उनसे पूछताछ की जाती रही. पुलिस उनका एजेंडा या मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश कर रही है. खबर है कि इस मामले में कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है. संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन कल यानी 13 दिसंबर को जब पहला प्रदर्शनकारी लोकसभा में ऊपर से कूदकर भागने लगा तो उसे पकड़ने वाले सांसदों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भी थे. उस समय पकड़ो-पकड़ो का शोर भी सुनाई दिया. उन्होंने बताया कि दो लड़के विजिटर गैलरी से चैंबर में कूदे थे, एक महिला बॉक्स से उनका हौसला बढ़ा रही थी और चौथा शख्स शायद मार्शल को चकमा देने की कोशिश कर रहा था. बेनीवाल ने ही सागर शर्मा को पकड़ा था जो लाइव फुटेज में बेंच पर दौड़ता देखा जा सकता है. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को सौंपने से पहले सागर की पिटाई भी की. बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि उस समय करीब 150 सांसद सदन में थे जब दो युवा लोकसभा चैंबर में कूदे थे.

जब सांसदों ने की धुनाई तो...

सांसद बेनीवाल ने बताया कि जब हमने लड़कों को पकड़ा और उन्हें झापड़ लगाया तो वे यह कहकर गिड़गिड़ाने लगे कि हमें मत मारो, हम केवल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं. उन्होंने बताया कि जब सांसदों ने पूछा कि वे किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. कई सांसदों ने 2001 संसद हमले वाले दिन ही इस तरह के प्रोटेस्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. बेनीवाल ने कहा कि लड़कों ने जो धुआं किया उससे कई सांसदों की तबीयत खराब होने लगी थी. ऐसा लग रहा था कि वे जानबूझकर स्पीकर की चेयर की तरफ पहुंचना चाहते थे. हालांकि सांसदों ने उन्हें पहले ही दबोच लिया.

UAPA यानी कड़ा ऐक्शन होगा

UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम बेहद सख्त कानून है, जिसे आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए लाया गया था. इसके तहत आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है. इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है. न्यायिक हिरासत 90 दिन की हो सकती है.

वो कांग्रेसी सांसद, जिसकी तारीफ हो रही

कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला की काफी तारीफ हो रही है. उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ हालात को काबू में किया और उन प्रदर्शनकारियों से स्मोक कनस्तर छीनकर दूर फेंक दिया. उस समय किसी को पता नहीं था कि उसमें क्या है. उन्होंने कहा कि नई संसद में सभी के लिए एंट्री कॉमन है, कॉमन कैंटीन है और सभी एक साथ बैठते हैं. जब से नई संसद में हम आए हैं समस्या हो रही है. प्रदर्शनकारियों ने कल संसद में नारेबाजी भी की थी और ‘केन’ के जरिए पीले रंग का धुआं फैलाया था. कुछ देर बाद पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली 'केन' लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ जैसे नारे लगाए.

