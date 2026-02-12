VIDEO: इधर लोकसभा में चंद्रशेखर दे रहे थे भाषण, पीछे TMC के दो सांसद लगा रहे थे ठहाके; लोगों बोले- पीछे तो देखो...

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान का एक वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है. यह वीडियो क्लिप उस वक्त का है जब MP चंद्रशेखर आज़ाद सदन को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के MP सौगत रॉय और जून मालिया बातचीत करते हुए और हंसते हुए नजर आए.
Trending Photos
Parliament Budget Session: संसद में इस समय बजट सत्र चल रहा है और पक्ष विपक्ष के सांसद बजट पर चर्चा कर रहे हैं. सदन से हंगामें की तस्वीरें भी प्रतिदिन आ रही हैं. विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है और पक्ष की ओर से इस पर जवाब दिया जा रहा है. भारी हंगामा के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन आज लोकसभा से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं.
दरअसल, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक विषय पर अपनी बात रख रहे थे, जिस वक्त वह अपना भाषण दे रहे थे, उनके पीछे वाली सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद सौगत रॉय और जून मालिया आपस में बात कर रहे थे और हंसी ठहाके लगा रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि जून मालिया अपनी सीट पर बैठीं थीं और उनके पास सौगर रॉय पहुंचे और बातचीत करने लगे.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
चंद्रशेखर आजाद के पीछे बैठे टीएमसी सांसदों के आपस में बात करने और ठहाके का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. लोग पूछ रहे हैं कि सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और पीछे की सीट पर हंसी ठिठोली चल रही है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि टीएमसी के दोनों सांसद किस विषय पर आपस में बात कर रहे थे.
इधर, भाषण दे रहे थे चंद्रशेखर, पीछे तृणमूल सांसद सौगत रॉय और जून मालिया लगा रहे थे ठहाके, लोगों ने खूब लिए मजे...#LokSabha #Chandrashekharpic.twitter.com/1Y2MsxamsJ
— Abhinav Tripathi (@abhinavthink) February 12, 2026
लोकसभा में आज भारी हंगामा
बजट सत्र के दौरान गुरुवार को भी लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक मूल प्रस्ताव पेश किया है. इसके जरिए नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता को समाप्त किया जा सके और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांगी भी की गई है. हालांकि, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने की कोशिश की थी, तो लोगों ने उन्हें PM मोदी से ज़्यादा वोट दिए थे.
यह भी पढ़ें: BJP न TMC, बंगाल की सत्ता की चाबी अब ‘किंगमेकर’ के हाथ? हुमायूं ने बताया, चुनाव के बाद किसे देंगे समर्थन
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.