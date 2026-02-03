स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी लोकसभा में खूब हुआ हंगामा

Budget Session: लोकसभा में मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ. पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली. अंत में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की. हालांकि, उन्होंने अपने भाषण के दौरान फिर पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब का जिक्र कर दिया, जिसपर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया. वहीं, लोकसभा में हंगामे के बीच विपक्ष के एक सांसद ने स्पीकर को 'यार' कह दिया, जिसके बाद उपसभापति ने जोरदार डांट लगाई.

लोकसभा में भारी हंगामा

मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई. लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा सदन की पटल पर रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच संबंधों का सवाल है. आगे नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि इस आर्टिकल में यह बात कोट की गई है और मैंने इसके ऑथेंटिकेट कर दिया है. इस पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने कहा कि आप इसे सदन के पटल पर रखिए हम इसकी जांच करेंगे और फिर आपको बताएंगे. उन्होंने राहुल गांधी ने अनुरोध किया कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बोलें.

स्पीकर को 'यार' कहने पर बवाल

इसके बाद अपना वक्त लेते हुए राहुल गांधी ने लद्दाख का मुद्दा उठा दिया, जिसपर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई और कहा कि स्पीकर ने कल ही इस पर रुलिंग दे थी. जब किसी मामले में एक बार रुलिंग हो चुकी हो, तो उसी मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया जा सकता है. इसी दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी अपनी सीट पर खड़े हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि रिजिजू सदन को गुमराह कर रहे हैं. अभी पीठासीन और वेणुगोपाल के बीच तल्ख तेवर ही थे, कि पीछे से किसी ने 'यार' कह दिया. इसपर उपसभापति भड़ उठे. उन्होंने तुरंत कहा कि आपने अभी क्या कहा? यह 'यार' क्या है? आप इस तरीके चेयर से बात नहीं कर सकते हैं. इसके बाद फिर उप सभापति कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने राहुल गांधी से बोलने के लिए कहा.

#WATCH | Delhi | TDP MP Krishna Prasad Tenneti says, "When I was in the chair, somebody from the opposition was calling the chair as "yaar" which is objectionable in any house of representatives. I pointed out that. The response I got is, what is wrong in saying "yaar"... In… pic.twitter.com/qiTVRINoY9 — ANI (@ANI) February 3, 2026

लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन

लोकसभा में आज विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा काटा और सभा की चेयर पर कागज भी फेंका. हालांकि, ऐसा करने वाले सांसदों पर गाज भी गिरी है. कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद वोटिंग और फिर उन सांसदों को स्पीकर ने अब पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें 7 कांग्रेस और एक सीपीएम के सांसद शामिल हैं.

